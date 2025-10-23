Φάμελλος: Τα ΜΑΤ των Μητσοτάκη και Χρυσοχοΐδη έπνιξαν στα δακρυγόνα μικρά παιδιά, εκπαιδευτικούς και γονείς

0

«Είναι η πιο καθαρή απόδειξη μίας αυταρχικής κυβέρνησης που φοβάται την κοινωνία και αντιμετωπίζει τη δημοκρατία ως εμπόδιο»

«Η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη επέλεξε σήμερα να επιτεθεί σε μία κοινωνική διεκδίκηση για αξιοπρεπή και δίκαιη Δημόσια Παιδεία», τονίζει σε ανάρτησή του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος.

«Τα ΜΑΤ των κυρίων Μητσοτάκη και Χρυσοχοΐδη έπνιξαν στα δακρυγόνα μικρά παιδιά, εκπαιδευτικούς και γονείς. Η σημερινή εικόνα είναι η πιο καθαρή απόδειξη μίας αυταρχικής κυβέρνησης που φοβάται την κοινωνία και αντιμετωπίζει τη δημοκρατία ως εμπόδιο», σχολιάζει, δηλώνοντας πως «ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στέκεται σταθερά στο πλευρό των ανθρώπων που διεκδικούν μια καλύτερη ζωή».