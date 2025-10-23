Επεισόδια με χημικά και χειροβομβίδες κρότου λάμψης στην Πρωτοβάθμια Διεύθυνση Εκπαίδευσης στο Μεταξουργείο

0

Εκπαιδευτικοί διαμαρτύρονται για τις συμπτύξεις 15 τμημάτων σε 12 σχολεία της περιοχής

Επεισόδια με τους αστυνομικούς να κάνουν χρήση χημικών και χειροβομβίδων κρότου – λάμψης σημειώθηκαν το πρωί της Πέμπτης (23/10) έξω από το κτίριο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Μεταξουργείο.

Στην περιοχή πραγματοποιούσαν συγκέντρωση Σύλλογοι Εκπαιδευτικών της Α’ Αθήνας καταγγέλλοντας τις συμπτύξεις 15 τμημάτων σε 12 σχολεία της περιοχής. Οι εκπαιδευτικοί σημειώνουν ότι πρόκειται για «αντιπαιδαγωγικά και ταξικά μέτρα» που υποβαθμίζουν το δημόσιο σχολείο και τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών.

Κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας απωθήθηκαν από τους αστυνομικούς και το κλίμα παραμένει τεταμένο.

Oι εκπαιδευτικοί είχαν προχωρήσει στην κήρυξη στάσης εργασίας για την σημερινή κινητοποίησή τους στην Α΄ ΔΠΕ Αθήνας και καλούσαν Συλλόγους Εκπαιδευτικών ΠΕ, τις ΕΛΜΕ, τους γονεϊκούς φορείς, τους μαζικούς φορείς, τις δημοτικές αρχές, σε κοινό αγώνα και συστράτευση, ζητώντας:

«– Καμία σύμπτυξη τμήματος

– Άμεσα να γίνουν όλες οι απαραίτητες προσλήψεις αναπληρωτών/τριών

– Ο αυταρχισμός της Διοίκησης δε θα περάσει

– Να αποσυρθεί η διατύπωση περί «παρακώλυσης» που αποτελεί όνειδος και ανοιχτή παρεμπόδιση της συνδικαλιστικής και κοινωνικής δράσης».