Εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα στα Χανιά: Διακινούσαν ναρκωτικά και ετοίμαζαν εμπρηστικές ενέργειες σε βάρος αστυνομικών

Πώς εξιχνιάστηκε η δράση τους

Στην εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας, μέλη της οποίας ενέχονται στην διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και σε εμπρηστικές προπαρασκευαστικές ενέργειες σε βάρος αστυνομικών, προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων. Στο πλαίσιο αυτό, συνελήφθησαν δύο 24χρονοι και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ακόμα ενός 23χρονου αλλοδαπού , που είναι έγκλειστος σε Σωφρονιστικό Κατάστημα Κράτησης, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα για κατοχή εμπρηστικής ύλης, διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και προπαρασκευαστικές ενέργειες με σκοπό εμπρηστική επίθεση σε βάρος αστυνομικών και Νομοθεσία περί όπλων.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, οι δύο 24χρονοι καθ΄υπόδειξη του 23χρονου, μετέφεραν και διακινούσαν ναρκωτικές ουσίες και χρηματικά ποσά μέσω διαδικτυακών εφαρμογών και παράλληλα σχεδίαζαν εμπρηστικές ενέργειες σε βάρος αστυνομικών.

Σύμφωνα με την αστυνομία, κατά τις βραδινές ώρες χθες 03.03, αστυνομικοί της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης του Τμήματος 'Αμεσης Δράσης εντόπισαν και συνέλαβαν τους δύο 24χρονους, ενώ ακολούθησαν σωματικές και κατ΄οίκον έρευνες, κατά την διάρκεια των οποίων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο τυφέκια, περίστροφο, πιστόλι, δύο μαχαίρια, ξύλινο ρόπαλο, μεταλλική ράβδος, μπιτόνι με εύφλεκτο υγρό, μπιτόνι με βενζίνη, μικροποσότητα κοκαΐνης, μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, το χρηματικό ποσό των (100) ευρώ, μίγμα καπνού και ακατέργαστης κάνναβης, τρίφτης κάνναβης και δύο κινητά τηλέφωνα, επισημάνθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Επίσης, εντοπίστηκε στις οικίες τους φωτογραφικό υλικό αστυνομικών, ενώ παράλληλα εξακριβώθηκε ότι οι δυο τους, είχαν ήδη προβεί σε προπαρασκευαστικές ενέργειες με σκοπό την εμπρηστική επίθεση σε βάρος αστυνομικών. Ειδικότερα , σύμφωνα με την αστυνομία, είχαν κατοπτεύσει τις οικίες των αστυνομικών και είχαν ήδη προμηθευτεί εύφλεκτα υλικά για την κατασκευή εμπρηστικών μηχανισμών. Η προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.