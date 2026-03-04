Συνελήφθησαν δύο άτομα για διακίνηση ναρκωτικών στον Πύργο

0

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων

Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνελήφθησαν, έπειτα από αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες της Τετάρτης, 4 Μαρτίου 2026, -2- ημεδαποί, ηλικίας 40 και 37 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην περιοχή του Πύργου Ηλείας.

Η επιχείρηση υλοποιήθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, της Ε.Κ.Α.Μ., της Ο.Π.Κ.Ε., της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου, καθώς και αστυνομικού σκύλου.

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, αναφορικά με τη δράση των κατηγορουμένων στη διακίνηση ακατέργαστης κάνναβης στην ανωτέρω περιοχή, ενώ ύστερα από αστυνομικές ενέργειες, εξακριβώσεις, διασταυρώσεις στοιχείων και δημιουργία προφίλ (profiling), πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση.

Ακολούθησαν έρευνες σε οικίες, από τις οποίες, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-3- αυτοσχέδιες συσκευασίες, περιέχουσες ακατέργαστη κάνναβη, μικτού βάρους -4,7- γραμμαρίων,

-6- ναρκωτικά δισκία φαρμακευτικού σκευάσματος,

-2- αεροβόλα τυφέκια,

-3- συσκευές κινητής τηλεφωνίας και

το χρηματικό ποσό των -1.865- ευρώ.

Επισημαίνεται ότι, και οι δυο κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για παρόμοια και έτερα αδικήματα.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.