Ράνια Σβίγκου για την τραγωδία στα Τρίκαλα: «Πολιτική ευθύνη της κυβέρνησης, η κατάσταση ζούγκλας στους εργασιακούς χώρους»

0

«Στον ΣΥΡΙΖΑ υπηρετούμε μια στρατηγική υπέρ των ενωτικών διεργασιών»

«Είναι πολιτική ευθύνη της κυβέρνησης ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια ζούγκλα στον εργασιακό χώρο», τόνισε η Ράνια Σβίγκου, μέλος της Π.Γ. του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, σε παρέμβασή της στον τηλεοπτικό σταθμό ACTION 24 και στην εκπομπή «Action Σαββατοκύριακο», με τους δημοσιογράφους Δημήτρη Καμπουράκη και Βαγγέλη Γιακουμή, με αφορμή το πολύνεκρο εργατικό δυστύχημα στα Τρίκαλα.

Όπως σημείωσε, «για όλα φταίνε όλοι οι υπόλοιποι, εκτός από την κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη», επισημαίνοντας ότι «πριν ακόμα ερευνήσει η πυροσβεστική, έσπευσε ο κ. Γεωργιάδης να μας πει ότι ο ίδιος είχε επισκεφτεί το εργοστάσιο και ήταν όλα καλά», ενώ την ίδια στιγμή η κυβέρνηση «έχει κάνει Ανεξάρτητη αρχή την Επιθεώρηση Εργασίας, για να μην εμπλέκεται το Υπουργείο Εργασίας».

Στη συνέχεια, έθεσε ευθέως το ζήτημα της Υγείας και Ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, επισημαίνοντας ότι «Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας θα έπρεπε να υπάρχει στο εργοστάσιο» σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση δεν δέχεται την υποχρεωτικότητα ύπαρξης των επιτροπών, που αποτελούν και πρόταση της ΓΣΕΕ.

Για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, υπογράμμισε ότι «είναι αδιανόητο τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να κουνάνε το δάχτυλο για τις καθυστερήσεις πληρωμών στους αγρότες», τονίζοντας ότι «ήταν ευθύνη της κυβέρνησης, τόσο οι καθυστερήσεις στις πληρωμές, όσο και το ότι ήμασταν σε επιτήρηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή». Όπως σημείωσε, «ήρθε ευρωπαϊκή δικογραφία που κατηγορούσε δύο υπουργούς της κυβέρνησης για συγκεκριμένα αδικήματα».

Αναφερόμενη στη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, σημείωσε ότι «η ΑΑΔΕ έβλεπε όλο αυτό το πάρτι με τα τζόκερ, με τις Πόρσε κτλ. και δεν πήρε χαμπάρι τι γίνεται», υπογραμμίζοντας την ανάγκη «να υπάρχει ένας Οργανισμός Πληρωμών που να είναι διαφανής, επαρκώς στελεχωμένος, με τεχνοκρατική επάρκεια, ώστε να μη συνεχιστεί το πάρτι».

Για το πολιτικό σκηνικό και τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων, η Ράνια Σβίγκου τόνισε ότι «στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ υπηρετούμε μια στρατηγική υπέρ των συγκλίσεων, της συμπόρευσης και των ενωτικών διεργασιών» και ότι «αυτός είναι μονόδρομος, αν θέλουμε να προκύψει μια κυβερνώσα νικηφόρα προοπτική απέναντι στον κ. Μητσοτάκη». Υπογράμμισε ότι σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, «κανένα κόμμα δεν μπορεί μόνο του να κερδίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη».

Τόνισε ότι «το μεγάλο ζητούμενο είναι πώς θα συγκροτηθεί ένας νικηφόρος προοδευτικός πόλος», επισημαίνοντας ότι «πρώτο βήμα είναι να αναγνωριστεί αυτή η ανάγκη και στη συνέχεια να ανοίξει η ουσιαστική προγραμματική συζήτηση». Τέλος, ανέφερε ότι «οι πρωτοβουλίες που θα πάρει ο Αλέξης Τσίπρας θα είναι καθοριστικές για την επόμενη μέρα του προοδευτικού χώρου».