ΣΥΡΙΖΑ: Αναληθές Πόθεν Έσχες Στρατινάκη, άριστα!

0

«Κάποιοι έλεγαν ότι υπερβάλλουμε όταν λέγαμε ότι κάθε εβδομάδα έχουμε νέο γαλάζιο σκάνδαλο»

Στο «ανακριβές πόθεν έσχες της Άννας Στρατινάκη», αναφέρεται με ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Συγκεκριμένα αναφέρει: «Κάποιοι έλεγαν ότι υπερβάλλουμε όταν λέγαμε ότι κάθε εβδομάδα έχουμε νέο γαλάζιο σκάνδαλο. Ε, είναι Δευτέρα και έχουμε ήδη νέο γαλάζιο σκάνδαλο: όπως αποκαλύπτεται, η πρώην Γενική Γραμματέας Εργασίας, Άννα Στρατινάκη, υπέβαλε ανακριβείς δηλώσεις πόθεν έσχες, απέκρυψε εισοδήματα δηλαδή, για ποσό το οποίο συνολικά αγγίζει τα 1,3 εκατ. ευρώ! Για το ίδιο αδίκημα ελέγχεται και ο σύζυγός της, για ποσό 'μόλις' 700 χιλιάδων ευρώ. Και οι δύο αναμένεται να ελεγχθούν και ποινικά για κακουργηματική ανακριβή δήλωση περιουσιακής κατάστασης».

Ακολούθως θύμιζε: «Η 'Αννα Στρατινάκη είναι πολιτικό πρόσωπο, που εμπλέκεται στην υπόθεση Παναγόπουλου με τα 73 εκατ. ευρώ για προγράμματα κατάρτισης. Διορίστηκε Γενική Γραμματέας με εμπιστοσύνη από τον πρωθυπουργό και τους υπουργούς της ΝΔ, ενώ τοποθετήθηκε στη θέση της υποδιοικήτριας της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή και Ελέγχου της Αγοράς, από την κοινοβουλευτική πλειοψηφία της ΝΔ. Τι έχουν να πουν τώρα όλοι εκείνοι που ορκίζονταν στην 'αριστεία' της ΝΔ, που αποδεικνύεται, για μια ακόμη φορά, πως είναι αριστεία στην αδιαφάνεια και τη διαφθορά;».

Τέλος, ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρεται και στον πρόεδρο της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλο: «Για το ίδιο αδίκημα, υποβολής ανακριβών δηλώσεων πόθεν έσχες, ύψους μάλιστα 3,2 εκατ. ευρώ, ελέγχεται κι ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γ. Παναγόπουλος. Όπως είχαμε τονίσει από την αρχή των σχετικών αποκαλύψεων, ο κ. Παναγόπουλος οφείλει έστω και τώρα να παραιτηθεί, γιατί με την εμμονή του να παραμένει στην ηγεσία της κορυφαίας συνδικαλιστικής ένωσης της χώρας δυσφημεί το συνδικαλιστικό κίνημα συνολικά».