Σωκράτης Φάμελλος: Ο κ. Μητσοτάκης θέλει να απαγορεύσει τις διαδηλώσεις – Θα καταργήσουμε τη διάταξη στην πράξη

0

«Θέλει να ξεχάσουμε ότι η πλατεία Συντάγματος είναι συνδεδεμένη με τους αγώνες του κόσμου για Δημοκρατία, αλλά και για πρόοδο»

«Η θέση μας σήμερα είναι εδώ, μαζί με τους πολίτες, στην πλατεία Συντάγματος, για να κατοχυρώσουμε το συνταγματικό δικαίωμα της συνάθροισης, αλλά και της ελευθερίας του λόγου», ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος από το Σύνταγμα όπου συμμετείχε στη διαδήλωση κατά της τροπολογίας για τον Άγνωστο Στρατιώτη.

Συνεχίζοντας επιτέθηκε στον πρωθυπουργό: «Ο κ. Μητσοτάκης περνά μια τροπολογία σήμερα, που δεν προστατεύει το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Είναι ψέματα αυτά που είπε στη Βουλή. Το μόνο που θέλει να κάνει, είναι να απαγορεύσει τις διαδηλώσεις, αλλά και τη διαμαρτυρία των πολιτών.

Αν ψηφιστεί αυτή η τροπολογία, αυτό σημαίνει ότι ο κ. Πάνος Ρούτσι την πρώτη μέρα που θα άρχιζε απεργία πείνας, θα τον είχαν συλλάβει και θα κινδύνευε με έναν χρόνο φυλάκιση. Θέλει να φοβίσει τον κόσμο. Θέλει να ξεχάσουμε ότι η πλατεία Συντάγματος είναι συνδεδεμένη με τους αγώνες του κόσμου για Δημοκρατία, αλλά και για πρόοδο».

Δίνοντας την θέση του ΣΥΡΙΖΑ, ξεκαθάρισε: «Εμείς το λέμε ξεκάθαρα. Αυτή η διάταξη αν ψηφιστεί, θα καταργηθεί στην πράξη.

Θα είμαστε εδώ και θα προκαλέσουμε τον κ. Μητσοτάκη να τα βάλει με το Σύνταγμα, να τα βάλει με τη Δημοκρατία. Το άρθρο 1 του Συντάγματος και το άρθρο 120 επιβάλλουν τη λαϊκή κυριαρχία, αλλά και την υποχρέωση των Ελλήνων πολιτών να υπερασπιστούν το Σύνταγμα και τις δημοκρατικές ελευθερίες».

Απέδωσε πολιτικά κίνητρα στον πρωθυπουργό λέγοντας: «Ο κ. Μητσοτάκης είναι ένας αδίστακτος ψεύτης. Έχοντας σοβαρό πρόβλημα με τον κ. Δένδια, ο οποίος διαφωνεί με αυτή τη ρύθμιση, προσπαθεί να συνομιλήσει με την ακροδεξιά που έχει στο κόμμα του, τους υπουργούς του ΛΑΟΣ, με τον κ. Σαμαρά, που λειτουργεί εις βάρος του και να φοβίσει τους "νοικοκυραίους". Εμείς λοιπόν, το λέμε ξεκάθαρα. Η Δημοκρατία, το δικαίωμα του να διαδηλώνουμε είναι προστασία για όλους τους Έλληνες πολίτες. Δεν θα δώσουμε στον κ. Μητσοτάκη τη δυνατότητα να το καταργήσει. Θα το υπερασπιστούμε στην πράξη».