ΣΥΡΙΖΑ: Να πάψει να αδιαφορεί η κυβέρνηση για τα ελληνικά σχολεία της Νυρεμβέργης

0

«Συγκροτούν τη δεύτερη μεγαλύτερη ελληνική εκπαιδευτική κοινότητα στη Βαυαρία»

«Τα ελληνικά σχολεία στη Νυρεμβέργη, που συγκροτούν τη δεύτερη μεγαλύτερη ελληνική εκπαιδευτική κοινότητα στη Βαυαρία και μία από τις σημαντικότερες στην Ευρώπη, αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα λειτουργίας, κυρίως εξαιτίας ανεπαρκούς αριθμού εκπαιδευτικών», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ, με ερώτηση βουλευτών του προς το υπουργείο Παιδείας. Με επικεφαλής τη Ρένα Δούρου, οι βουλευτές επικαλούνται ανακοίνωση των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου και 2ου Δημοτικών Σχολείων, του Γυμνασίου και του Λυκείου της γερμανικής πόλης, που κάνουν λόγο για «ολιγωρία ή σκόπιμη εθελοτυφλία των ιθυνόντων του υπουργείου».

«Κενά που είναι εδώ και πολλούς μήνες γνωστά και για τα οποία έχουμε, με κάθε τρόπο, επιμείνει, μένουν ακάλυπτα με αποτέλεσμα μια οριακή κατάσταση στη στελέχωση των σχολείων» καταγγέλλουν, προσθέτοντας ότι μπορεί «η παραμικρή αλλαγή ή αποχώρηση ή ασθένεια ενός μόνο εκπαιδευτικού, να φέρνει δραματικές συνέπειες για τη λειτουργία των σχολείων, μεγάλες μεταβολές στα προγράμματα, απώλειες πολλών ωρών, τμήματα που κάνουν μόνο τρεις ώρες μάθημα την ημέρα». «Η μόνιμη δικαιολογία είναι το μικρό ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών για να στελεχώσουν τα σχολεία μας, η οποία δικαιολογία καταδεικνύει την συνολική αδιαφορία της ελληνικής κυβέρνησης για τα σχολεία του εξωτερικού».

Σύμφωνα με το ΑΠΕ ΜΠΕ, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρονται στην προειδοποίηση των γονιών, «κάθε παιδί που χάνεται από το ελληνικό σχολείο του εξωτερικού, είναι και μία οικογένεια χαμένη για την Ελλάδα. Αν τα παιδιά μας στραφούν στα γερμανικά σχολεία, πώς θα επιστρέψουμε ποτέ;». Στο πλαίσιο αυτό ζητούν από την κυβέρνηση συγκεκριμένα μέτρα για την εύρυθμη λειτουργία των ελληνικών σχολείων της Νυρεμβέργης, καθώς και την αποτελεσματική στήριξη της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό, με συγκεκριμένες λύσεις που να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις.