Γερμανία: Η αγορά εργασίας σε «τέλμα» – Πάνω από 3 εκατ. οι άνεργοι παρά τη μικρή ανάπτυξη

Μειωμένη ζήτηση από τις επιχειρήσεις και σημαντική πτώση στις θέσεις μαθητείας – Αυξάνονται οι δικαιούχοι επιδομάτων

Σε κατάσταση στασιμότητας παραμένει η γερμανική αγορά εργασίας, καθώς ο αριθμός των ανέργων συνεχίζει να υπερβαίνει το ψυχολογικό όριο των τριών εκατομμυρίων. Παρά τη μικρή ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης στη χώρα, τα στοιχεία της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Απασχόλησης για τον Φεβρουάριο του 2026 δείχνουν ότι η ανάκαμψη αργεί ακόμη, με την πίεση στο κοινωνικό κράτος να αυξάνεται.

Σταθερά υψηλή η ανεργία

Για τον τρέχοντα μήνα, ο αριθμός των ανέργων στη Γερμανία διαμορφώθηκε στα 3,07 εκατομμύρια. Παρόλο που σημειώθηκε μια οριακή μείωση κατά 15.000 άτομα σε σχέση με τον Ιανουάριο, το ποσοστό ανεργίας (6,5%) παραμένει υψηλότερο κατά 0,1 μονάδα σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του περασμένου έτους.

Η πρόεδρος της Υπηρεσίας, Αντρέα Νάλες, υπογράμμισε ότι «η αγορά εργασίας δεν ανακάμπτει ούτε μετά το τέλος των χειμερινών διακοπών», σημειώνοντας ότι η ζήτηση για νέο προσωπικό από τις επιχειρήσεις παραμένει αμετάβλητη και υποτονική.

Πτώση στις θέσεις μαθητείας και αύξηση επιδομάτων

Ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλούν τα στοιχεία για την επαγγελματική κατάρτιση και τα κοινωνικά επιδόματα:

Θέσεις μαθητείας: Παρατηρείται σημαντική μείωση κατά 52.000 θέσεις σε σχέση με πέρυσι, την ώρα που οι αιτήσεις από ενδιαφερόμενους αυξήθηκαν (φτάνοντας τις 298.000).

Παρατηρείται σημαντική μείωση κατά σε σχέση με πέρυσι, την ώρα που οι αιτήσεις από ενδιαφερόμενους αυξήθηκαν (φτάνοντας τις 298.000). Κοινωνικά επιδόματα: Ο αριθμός των ατόμων που λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ανήλθε σε 1,111 εκατομμύριο , σημειώνοντας αύξηση κατά 76.000 άτομα μέσα σε ένα χρόνο.

Ο αριθμός των ατόμων που λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ανήλθε σε , σημειώνοντας αύξηση κατά 76.000 άτομα μέσα σε ένα χρόνο. Μερική απασχόληση: Παρουσιάζει περιορισμένο ρόλο στην τρέχουσα φάση της αγοράς, γεγονός που υποδηλώνει δομικές δυσκολίες στην απορρόφηση του εργατικού δυναμικού.

Η εικόνα αυτή στη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης αντικατοπτρίζει τη δυσκολία μετάβασης σε μια νέα φάση σταθερής απασχόλησης, με τις κενές θέσεις εργασίας να παραμένουν καθηλωμένες στις περίπου 637.000.