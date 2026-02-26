Εντοπίστηκε στην Γερμανία η 16χρονη Λόρα που είχε εξαφανιστεί από την Πάτρα

0

Το κορίτσι είναι καλά στην υγεία του

Στην Γερμανία εντοπίστηκε, όπως αναμενόταν, η 16χρονη Λόρα που είχε εξαφανιστεί από την Πάτρα.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Live News» του Mega, η κοπέλα είναι καλά στην υγεία της.

Μέχρι στιγμής, η 16χρονη φέρεται να βρίσκεται στα χέρια της γερμανικής αστυνομίας και να απαντάει σε μια σειρά από ερωτήματα.

Η είδηση επιβεβαιώνεται και από την ελληνική αστυνομία για την κοπέλα που είχε εξαφανιστεί στις 8 Ιανουρίου.

Για την εξέλιξη αυτή έχει ενημερωθεί και η οικογένειά της στην Ελλάδα, ενώ θα γίνουν οι απαραίτητες διαδικασίες για να επιστρέψει, αν και η 16χρονη είναι ξεκάθαρο ότι από μόνη της είχε αποφασίσει και σχεδίαση τη φυγή προς την Γερμανία.

Η Λόρα είχε καταφύγει σε δομή ανηλίκων και ακόμα δεν είναι σίγουρο ότι θα επιστρέψει στην Ελλάδα.