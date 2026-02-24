Γερμανία: «Στοπ» στα Social Media για τους 1.400 μαθητές

0

Επιστροφή στο παιχνίδι με «ψηφιακή αποχή» 1.400 μαθητών της Ε’ Δημοτικού

Σε μια τολμηρή κίνηση που ήδη χαρακτηρίζεται απόλυτα επιτυχημένη, η πόλη του Ζόλινγκεν στη Γερμανία εφαρμόζει ένα πρόγραμμα καθολικής αποχής από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τους μαθητές της πέμπτης τάξης του Δημοτικού. Το εγχείρημα, στο οποίο συμμετέχουν δώδεκα σχολεία, αναδεικνύει τις ευεργετικές συνέπειες της απομάκρυνσης από τον ψηφιακό κόσμο, την ώρα που η πολιτική συζήτηση στο Βερολίνο για θεσμοθέτηση ορίων ηλικίας «φουντώνει».

Η αναγέννηση της σχολικής αυλής

Τα αποτελέσματα είναι ορατά δια γυμνού οφθαλμού, με τους εκπαιδευτικούς να περιγράφουν μια εντυπωσιακή αλλαγή στην καθημερινότητα των παιδιών.

Πραγματική αλληλεπίδραση: «Τα παιδιά μιλάνε και παίζουν ξανά μεταξύ τους. Δεν κάθονται πια σκυμμένα πάνω από τα τηλέφωνά τους στις γωνίες», αναφέρει ο Αντρέας Τέμπελ, διευθυντής σχολείου στο Ζόλινγκεν.

Μείωση του εκφοβισμού: Η αποχή από τις πλατφόρμες περιόρισε δραστικά τα περιστατικά cyberbullying, που αποτελούσαν καθημερινό πονοκέφαλο για την εκπαιδευτική κοινότητα.

Τέλος στην «εξάντληση της Δευτέρας»: Οι μαθητές εμφανίζονται πλέον στο σχολείο με περισσότερη ενέργεια, καθώς σταμάτησε η αλόγιστη χρήση των κινητών κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

«Επιδημία» ψυχικής υγείας και ψηφιακός εθισμός

Ο σχολικός ψυχολόγος Μάρκους Σάρεϊ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, συνδέοντας άμεσα τα Social Media με την κατακόρυφη αύξηση των αγχωδών διαταραχών και της κατάθλιψης στους νέους.

Χρόνος-ρεκόρ: Ο μέσος όρος χρήσης στη Γερμανία φθάνει τα 231 λεπτά ημερησίως για τις ηλικίες 12-19.

Απώλεια ελέγχου: Τα 2/3 των εφήβων παραδέχονται ότι περνούν στο τηλέφωνο πολύ περισσότερο χρόνο από όσο αρχικά σχεδίαζαν.

Συλλογική δράση: Ο ψυχολόγος τονίζει πως η απαγόρευση πρέπει να είναι συλλογική για να μην αισθάνεται το παιδί απομονωμένο. «Πρέπει να το αντιμετωπίσουμε ως κοινωνία», υπογραμμίζει.

Προς απαγόρευση κάτω των 14 ετών

Η επιτυχία του Ζόλινγκεν δίνει ώθηση στις πολιτικές εξελίξεις. Στο πρόσφατο συνέδριο του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU), οι σύνεδροι τάχθηκαν υπέρ της εισαγωγής ορίου ηλικίας 14 ετών για τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Ανάλογη στάση τηρεί και το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD), ζητώντας άμεση νομοθετική πρωτοβουλία.

Το «κακό παράδειγμα» των γονέων

Η ανάλυση των ειδικών φτάνει μέχρι το οικογενειακό τραπέζι. Ο κ. Σάρεϊ επισημαίνει ότι συχνά οι ίδιοι οι γονείς δίνουν το λάθος παράδειγμα, όντας «απόντες» επειδή είναι προσηλωμένοι στις δικές τους οθόνες. Η ανάγκη για έναν πιο υγιή ψηφιακό κόσμο απαιτεί ειλικρινή συζήτηση για τις συνήθειες ολόκληρης της κοινωνίας.