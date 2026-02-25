Σε αναστολή η παιδίατρος του Νοσοκομείου Ζακύνθου για το μωρό με μηνιγγίτιδα που βρίσκεται σε ΜΕΘ στην Πάτρα

0

Διατάχθηκε Ένορκη Διοικητική Εξέταση

Παραμένει στην ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών το βρέφος 5 μηνών που έχει προσβληθεί από μηνιγγίτιδα και μεταφέρθηκε με αεροδιακομιδή εσπευσμένα από τη Ζάκυνθο.

Πλέον, η κατάσταση της υγείας του, σύμφωνα με την ενημέρωση του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου είναι σταθερή και το βρέφος έχει διαφύγει τον κίνδυνο.

Παράλληλα, και με τη μητέρα να καταγγέλλει ότι στο νοσοκομείο του νησιού δεν υπήρχε παιδίατρος για να εξετάσει το παιδί της, διατάχθηκε Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) για το περιστατικό ενώ ανεστάλη προσωρινά η άσκηση των καθηκόντων της παιδιάτρου που θα έπρεπε να βρίσκεται στη βάρδια, τονίστηκε στην ΕΡΤ.

Η σχετική ενημέρωση του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου, αναφέρει:

Το Σάββατο 21/02/2026 και περί ώρα 16:11 προσήλθε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου βρέφος ηλικίας πέντε (5) μηνών με εμπύρετο το οποίο στη συνέχεια εισήχθη στην παιδιατρική κλινική.

Το βρέφος εκτιμήθηκε ιατρικά από την εφημερεύουσα καρδιολόγο επιμελήτρια Α’ και την αγροτική ιατρό καθώς και ιδιώτες παιδιάτρους που προσφέρθηκαν αυτοβούλως να βοηθήσουν. Με βάση την κλινική του εικόνα κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο ΠΓΝ Πατρών Παναγία η Βοήθεια όπου νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας μέχρι σήμερα.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, η κατάσταση της υγείας του βρέφους είναι σταθερή και έχει διαφύγει τον κίνδυνο.

Σχετικά με δημοσιεύματα του Τύπου περί απουσίας της παιδιάτρου που κάλυπτε την εφημερία και της αναρρωτικής άδειας που προσκομίσθηκε, έχει διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση (Ε.Δ.Ε.) από την 6η Υγειονομική Περιφέρεια (6η ΥΠΕ), προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως τα διαλαμβανόμενα.

Η παιδίατρος τίθεται σε αναστολή άσκησης των καθηκόντων της μέχρι την ολοκλήρωση της Ε.Δ.Ε.

Ευχάριστα νέα για το βρέφος

Αισιόδοξα είναι τα μηνύματα για την πορεία της υγείας του πέντε μηνών βρέφους που νοσηλεύεται με μηνιγγίτιδα στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, στο Ρίο Αχαΐας.

Η μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου στην οποία υποβλήθηκε βγήκε καθαρή και οι γονείς του δεν κρύβουν τη χαρά τους για τη θετική εξέλιξη της πορείας της υγείας του.