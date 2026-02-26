Λαγκάρντ: Η τεχνητή νοημοσύνη ενισχύει την παραγωγικότητα χωρίς να προκαλεί απολύσεις

Η πρόεδρος της ΕΚΤ ανέφερε ότι οι φόβοι για μαζική ανεργία δεν επιβεβαιώνονται

Σαφές μήνυμα σχετικά με την επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης (AI) στην οικονομία της ευρωζώνης απηύθυνε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ. Μιλώντας ενώπιον επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η επικεφαλής της ΕΚΤ υπογράμμισε ότι, παρά τις αρχικές ανησυχίες, η τεχνολογία λειτουργεί προσθετικά στην οικονομική δραστηριότητα.

Θετικό πρόσημο στην παραγωγικότητα

Σύμφωνα με την κ. Λαγκάρντ, τα μέχρι τώρα στοιχεία δείχνουν ότι η ενσωμάτωση του AI στις επιχειρήσεις οδηγεί σε αύξηση της παραγωγικότητας. Η αυτοματοποίηση των διαδικασιών φαίνεται να βελτιώνει την αποδοτικότητα των εργαζομένων, χωρίς ωστόσο να τους υποκαθιστά στον βαθμό που πολλοί προέβλεπαν.

  • Αγορά εργασίας: Δεν παρατηρούνται κύματα απολύσεων που να συνδέονται άμεσα με την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών.

  • Συνεχής παρακολούθηση: Η ΕΚΤ παραμένει σε εγρήγορση, με την πρόεδρο να δηλώνει ότι θα είναι «εξαιρετικά προσεκτικοί» στις μελλοντικές εξελίξεις.

Η στάση της ΕΚΤ απέναντι στην αυτοματοποίηση

Η τοποθέτηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο που η ευρωπαϊκή οικονομία αναζητά τρόπους να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά της. Η κ. Λαγκάρντ ξεκαθάρισε ότι οι φόβοι για μαζική ανεργία λόγω της αυτοματοποίησης παραμένουν, προς το παρόν, θεωρητικοί.

Επαγρύπνηση για το μέλλον

Παρά την τρέχουσα θετική εικόνα, η ηγεσία της ΕΚΤ δεν εφησυχάζει. Η πρόεδρος τόνισε ότι η μετάβαση στην ψηφιακή εποχή απαιτεί προσεκτικούς χειρισμούς, ώστε τα οφέλη της τεχνολογίας να μην υπονομεύσουν την κοινωνική συνοχή και τη σταθερότητα της απασχόλησης στην Ευρώπη.