Λαγκάρντ: Η τεχνητή νοημοσύνη ενισχύει την παραγωγικότητα χωρίς να προκαλεί απολύσεις

Σαφές μήνυμα σχετικά με την επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης (AI) στην οικονομία της ευρωζώνης απηύθυνε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ. Μιλώντας ενώπιον επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η επικεφαλής της ΕΚΤ υπογράμμισε ότι, παρά τις αρχικές ανησυχίες, η τεχνολογία λειτουργεί προσθετικά στην οικονομική δραστηριότητα.
Θετικό πρόσημο στην παραγωγικότητα
Σύμφωνα με την κ. Λαγκάρντ, τα μέχρι τώρα στοιχεία δείχνουν ότι η ενσωμάτωση του AI στις επιχειρήσεις οδηγεί σε αύξηση της παραγωγικότητας. Η αυτοματοποίηση των διαδικασιών φαίνεται να βελτιώνει την αποδοτικότητα των εργαζομένων, χωρίς ωστόσο να τους υποκαθιστά στον βαθμό που πολλοί προέβλεπαν.
Αγορά εργασίας: Δεν παρατηρούνται κύματα απολύσεων που να συνδέονται άμεσα με την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών.
Συνεχής παρακολούθηση: Η ΕΚΤ παραμένει σε εγρήγορση, με την πρόεδρο να δηλώνει ότι θα είναι «εξαιρετικά προσεκτικοί» στις μελλοντικές εξελίξεις.
Η στάση της ΕΚΤ απέναντι στην αυτοματοποίηση
Η τοποθέτηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο που η ευρωπαϊκή οικονομία αναζητά τρόπους να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά της. Η κ. Λαγκάρντ ξεκαθάρισε ότι οι φόβοι για μαζική ανεργία λόγω της αυτοματοποίησης παραμένουν, προς το παρόν, θεωρητικοί.
Επαγρύπνηση για το μέλλον
Παρά την τρέχουσα θετική εικόνα, η ηγεσία της ΕΚΤ δεν εφησυχάζει. Η πρόεδρος τόνισε ότι η μετάβαση στην ψηφιακή εποχή απαιτεί προσεκτικούς χειρισμούς, ώστε τα οφέλη της τεχνολογίας να μην υπονομεύσουν την κοινωνική συνοχή και τη σταθερότητα της απασχόλησης στην Ευρώπη.