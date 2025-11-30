Βασίλης Κόκκαλης: Νέο Βατερλό με τις αγροτικές επιδοτήσεις

0

«Ανίκανοι ή αποφασισμένοι να ξεκληρίσουν τον πρωτογενή τομέα;», λέει ο τομεάρχης του ΣΥΡΙΖΑ

«Το νέο ψαλίδισμα στην προκαταβολή της Βασικής Ενίσχυσης 2025, μαζί με τις αυθαίρετες δεσμεύσεις του ΕΛΓΑ, έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Σε μία περίοδο που η ύπαιθρος «βράζει» και έχει «στεγνώσει» οικονομικά, οι αγρότες περίμεναν 17,5 ευρώ το στρέμμα και τελικά είδαν στον λογαριασμό τους 8, 10 ή ακόμη και 5 ευρώ!» Τα παραπάνω τονίζει σε δήλωσή του ο Τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ–Προοδευτική Συμμαχία κ. Βασίλης Κόκκαλης.

Ο οποίος προσθέτει πως «και σα να μην έφθανε αυτό, στη συνέχεια ο ΕΛΓΑ προχώρησε σε κατασχέσεις σαν να είχαν καταβληθεί κανονικά ολόκληρα τα ποσά, αφήνοντας τους παραγωγούς σχεδόν χωρίς εισόδημα, την ώρα που προσπαθούν να σώσουν τη χρονιά τους και να στηρίξουν τις οικογένειές τους.

Πρόκειται για μία ακόμη κοινωνική τραγωδία του επιτελικού κράτους του κ. Μητσοτάκη, που σπρώχνει χιλιάδες ανθρώπους στην απόγνωση. Μια στάση που δείχνει πως το κράτος θυμάται τους αγρότες μόνο όταν χρειάζεται εντυπώσεις.

Αν αυτή η λογική συνεχιστεί, η κρίση στην ύπαιθρο θα γίνει ακόμη βαθύτερη. Και η ευθύνη ανήκει σε όσους επιμένουν σε αποφάσεις που οδηγούν παραγωγούς και χωριά σε μαρασμό.

Κάπου πρέπει να υπάρξει ένα τέλος. Οι αγρότες δεν διεκδικούν χάρη, αλλά αξιώνουν το αυτονόητο, να πληρώνονται σωστά για τη δουλειά τους, ώστε να μπορούν απλώς να ζουν από αυτή.

Το δίλημμα μετά κι από αυτό το Βατερλό είναι ένα: Είναι ανίκανοι ή επιτηδευμένα θέλουν να ξεκληρίσουν τον πρωτογενή τομέα;» καταλήγει ο Λαρισαίος βουλευτής.