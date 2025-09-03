Mαρινάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Παίρνουμε πίσω τα κλεμμένα – Ο πρωθυπουργός θα ανακοινώσει πράγματα που θα ακούσουμε για πρώτη φορά

0

«Δεν υπάρχει καμία αγωνία για τον Τσίπρα»

Σκληρή επίθεση στην αντιπολίτευση και συγκεκριμένα στο ΠΑΣΟΚ για το αίτημά του σχετικά με τον 13ο μισθό εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, λίγες ημέρες πριν από τη ΔΕΘ 2025. Ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε πως κατά την ομιλία του ο πρωθυπουργός θα ανακοινώσει πράγματα «που θα ακούσουμε για πρώτη φορά».

Σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις γύρω από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μιλώντας στο Open τόνισε πως εφαρμόζεται η δέσμευση του πρωθυπουργού πως «θα πάρουμε τα χρήματα από τους κλέφτες». Παράλληλα, για τα ελληνοτουρκικά και συνολικά την εξωτερική πολιτική, επεσήμανε ότι τα τελευταία χρόνια «η Ελλάδα έχει ισχυροποιηθεί».

Σχετικά με τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ 2025, ο κ. Μαρινάκης επανέλαβε πως «υπάρχουν πράγματα που θα ακούσουμε για πρώτη φορά από τον πρωθυπουργό το Σάββατο». Επεσήμανε, δε, πως οι εξαγγελίες δεν πρόκειται να περιοριστούν σε ένα απλό πακέτο μέτρων, αλλά θα αποτελέσουν μια «μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση που θα έχει έμφαση στη στήριξη των αδύναμων».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ για μη ρεαλιστικές απαιτήσεις σχετικά με τον 13ο μισθό: «Η ευρωπαϊκή επιτροπή μάς υποχρεώνει να κοστολογούμε το κάθε μέτρο με βάση το μικτό κόστος. Με βάση τους κανόνες της Ευρώπης, αν δώσουμε τον 13ο μισθό που λέει το ΠΑΣΟΚ, δεν θα πάρει τίποτα ο συνταξιούχος, ο ελεύθερος επαγγελματίας ή ο ιδιωτικός υπάλληλος. Εάν το ΠΑΣΟΚ θεωρεί πως είναι άλλοι οι δημοσιονομικοί κανόνες, ας μας διαψεύσει».

Αναφορικά με τις συνομιλίες του πρώην υπουργού Άμυνας, Πάνου Καμμένου, με πρόσωπο που εμπλέκεται στη μαφία της Κρήτης, ο κ. Μαρινάκης στράφηκε εμμέσως προς τον Αλέξη Τσίπρα, σχολιάζοντας: «Πολιτικά θα πω πως είναι ο ορισμός του rebranding. Ο κ. Καμμένος δεν ήταν κυβερνήτης, ήταν εταίρος, κάποιος τον επέλεξε».

Για την επικείμενη παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα στο συνέδριο του Economist, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε πως στην κυβέρνηση «δεν υπάρχει καμία αγωνία» και πρόσθεσε: «Η μόνη μας αγωνία είναι τις επιτυχίες της ελληνικής οικονομίας να τις περάσουμε στη ζωή των πολιτών».

Σε ό,τι αφορά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Μαρινάκης επανέλαβε πως η κυβέρνηση έχει αναλάβει την πολιτική ευθύνη που της αναλογεί, τονίζοντας ότι οι παράνομες επιδοτήσεις εκτείνονται για δεκαετίες. «Είχε πει ο πρωθυπουργός ότι θα πάρουμε τα χρήματα από τους κλέφτες. Πλέον εμείς παίρνουμε πίσω τα κλεμμένα», είπε χαρακτηριστικά.

Τέλος, σχολιάζοντας το περιστατικό στα ανοιχτά της Σαμοθράκης μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων ψαράδων, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε πως, σύμφωνα με ενημέρωση από το Λιμενικό, δεν υπήρξε θερμό επεισόδιο.