Eurogroup: Η μπάλα στο γήπεδο των δανειστών – Το Μάρτιο η δόση στην Ελλάδα

Μετά την έλευση των θεσμών στην Ελλάδα θα αποδεσμευτεί η δόση των 5,7 δισ. - Τα δυο προαπαιτούμενα μπλόκαραν την αποδέσμευση της δόσης

Χωρίς πράσινο φως για την αποδέσμευση της δόσης των 5,7 δισ. ευρώ έληξε το σημερινό Eurogroup αφού τα 2 από τα 110 προαπαιτούμενα δεν έχουν ακόμη υλοποιηθεί (οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί και το Ελληνικό). Ωστόσο, ο επικεφαλής του Eurogroup, Μάριο Σεντένο, εμφανίστηκε βέβαιος ότι «είναι θέμα ημερών» η αποδέσμευση της δόσης αφού – όπως είπε- τα δυο προαπαιτούμενα που απομένουν δεν είναι ευθύνη της ελληνικής κυβέρνησης αλλά των δανειστών. «Η μπάλα είναι τώρα και στην πλευρά των θεσμών, καθώς θα πρέπει να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για την πληρωμή 5,7 δισ. ευρώ» ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του Eurogroup.

Το Eurogroup χαρακτηρίζει «τεχνικά» τα δυο προαπαιτούμενα που απομένουν. Ενώ επιβεβαιώθηκε και η άφιξη του κλιμακίου των θεσμών στην Αθήνα την επόμενη Δευτέρα. Ο πρόεδρος του Eurogroup σημείωσε πως μόλις οι θεσμοί επιβεβαιώσουν την ολοκλήρωση και των τελευταίων προαπαιτούμενων, θα προχωρήσουν οι εθνικές διαδικασίες έγκρισης της εκταμίευσης της δόσης.

Στο τέλος της συνεδρίασης, ο κ. Σεντένο είπε «για την Ελλάδα έχουμε εξαιρετικά νέα, καθώς οι θεσμοί ανέφεραν δράση σε όλα τα προαπαιτούμενα. Η χώρα έχει κάνει τεράστιες προσπάθειες και η κυβέρνηση δείχνει ότι έχει ισχυρή ιδιοκτησία του προγράμματος».

«Καλά τα νέα για την Ελλάδα. Ανταποκρίθηκαν σε όλα τα συμφωνηθέντα μέτρα και το Eurogroup στρέφεται τώρα στην τελική αξιολόγηση του προγράμματος του ESM. Η ατζέντα των μεταρρυθμίσεων θα πρέπει να συνεχιστεί πέραν του προγράμματος» ανέφερε μετά την ολοκλήρωση του Eurogroup ο νέος πρόεδρός του, σε ανάρτησή του στο twitter.

Τέλος, τόνισε ότι είναι ώρα να προχωρήσει το επόμενο στάδιο, υπενθυμίζοντας ότι οι τεχνικές συζητήσεις για την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους έχουν ήδη ξεκινήσει.

Good news on #Greece. They acted on all agreed measures & #eurogroup is now turning to the final review of the #ESM programme. The reform agenda should outlive the programme — Mário Centeno (@mariofcenteno) 19 Φεβρουαρίου 2018

Η ελάφρυνση του χρέους επί τάπητος

Για το θέμα των πλειστηριασμών ο πρόεδρος του Eurogroup, Μάριο Σεντένο τόνισε ότι οι θεσμοί θα το αξιολογήσουν τις επόμενες εβδομάδες. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει λάβει, από νομικής πλευράς, τις αναγκαίες δράσεις για τη λειτουργία των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών και πρέπει να αξιολογηθεί πώς θα εφαρμοστεί σε όλη την Ελλάδα.

Ερωτηθείς αν υπήρξε έντονη συζήτηση μεταξύ του υπουργού Οικονομικών, Ευκλείδη Τσακαλώτου και του προέδρου της ΕΚΤ, Μάριο Ντράγκι για το θέμα των πλειστηριασμών, ο Μάριο Σεντένο απάντησε ότι κάποιες φορές στο Eurogroup γίνονται έντονες συζητήσεις, αλλά τίποτα το ιδιαίτερο δεν συνέβη σήμερα. Από πλευράς του, ο Επίτροπος Μοσκοβισί είπε ότι μερικές φορές οι δημοσιογράφοι υπερεκτιμούν ανταλλαγές απόψεων δίνοντάς τους διάσταση που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Όσον αφορά την εκταμίευση της δόσης των 5,7 δισ. ευρώ που εκκρεμεί , ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης, Κλάους Ρέγκλινγκ ανέφερε ότι θα μπορέσει να αποδεσμευτεί μετά τα μέσα Μαρτίου. Ο Κ. Ρέγκλινγκ υπενθυμισε ότι από το ποσό των 5,7 δισ. ευρώ, τα 3,3 δισ. ευρώ προορίζονται για την κάλυψη δανειακών αναγκών της χώρας , τα 1,9 δισ. ευρώ για τη δημιουργία ταμειακού αποθέματος και τα 0,5 δισ. ευρώ για την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου στους ιδιώτες.

Εξάλλου, ο επίτροπος Οικονομικών Πιερ Μοσκοβισί. σημείωσε ότι την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να μεταβούν στην Αθήνα οι επικεφαλής των θεσμών για να ξεκινήσουν οι συζητήσεις για την τέταρτη και τελευταία αξιολόγηση του προγράμματος. Όπως είπε ο Γάλλος Επίτροπος, στόχος είναι να υπάρξει συμφωνία σε ένα σχέδιο ολοκλήρωσης όλων των προαπαιτούμενων δράσεων ως το Μάιο, ούτως ώστε στο Eurogroup της 21ης Ιουνίου να ληφθούν συνολικές αποφάσεις. Επιπλέον, οι θεσμοί θα συζητήσουν με την ελληνική κυβέρνηση το σχέδιο «αναπτυξιακής στρατηγικής» της χώρας για τα επόμενα χρόνια, το οποίο θα έχει την κυριότητα της Ελλάδας και αναμένεται να είναι έτοιμο περί το πρώτο δεκαπενθήμερο του Απριλίου.

Teams will return to Athens to start discussions next Monday on the fourth and final review. The aim of the mission will be to agree plans for the completion of all the required actions by May, so that the 21 June #Eurogroup can take the necessary decisions. — Pierre Moscovici (@pierremoscovici) 19 Φεβρουαρίου 2018

Συνεχίζοντας, ο Π . Μοσκοβισί ανέφερε ότι έχουν ήδη αρχίσει οι τεχνικές συζητήσεις για την περαιτέρω ελάφρυνση του ελληνικού χρέους μετά τη λήξη του προγράμματος. Σε αυτό το πλαίσιο, συζητείται και ο Μηχανισμός που συνδέει τα μέτρα του χρέους με το ρυθμό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.

«Όταν η Ελλάδα βγει από το πρόγραμμα σε έξι μήνες από τώρα πρέπει να είναι ένα κανονικό μέλος της ευρωζώνης, όσον αφορά τις διαδικασίες», ανέφερε ο Π . Μοσκοβισί.