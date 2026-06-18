Με πτώση 0,52% έκλεισε το Χρηματιστήριο

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Στα 362,91 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Ήπιες πτωτικές τάσεις κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου.

Η αγορά διόρθωσε μετά από πέντε ανοδικές συνεδριάσεις, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης έχει καταγράψει συνολικά κέρδη 4,70%.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.471,78 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,52%.

Ενδοσυνεδριακά έχει καταγράφει υψηλότερη τιμή στις 2.489,11 μονάδες (+0,18%) και κατώτερη τιμή στις 2.467,80 μονάδες (-0,68%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 362,91 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 50.496.959 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,59%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,82%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Aktor (+6,03%), της ΕΥΔΑΠ (+3,75%), της Κύπρου (+1.,43%) και της Allwyn(+1,39%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Eurobank (-2,48%), Alpha Bank (-2,18%), της ΔΕΗ (-1,97%), της Motor Oil (-1,06%) και της Viohalco (-1,03%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Πειραιώς και η Eurobank διακινώντας 10.519.333 και 8.939.794 μετοχές, αντιστοίχως, σημειώθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 98,74 εκατ. ευρώ και η ΔΕΗ με 39,71 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 52 μετοχές, 58 πτωτικά και 16 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Λανακάμ(+6,38%) και Aktor (+6,03%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Prodea (-5,00%) και Mermeren (-4,82%).