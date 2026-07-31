Με οριακή πτώση 0,08% έκλεισε το Χρηματιστήριο

0

Με κέρδη 4,47% έκλεισε ο Ιούλιος

Σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου.

Η αγορά έκλεισε με αρνητικό πρόσημο, μετά από πέντε ανοδικές συνεδριάσεις στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε συνολικά κέρδη σε ποσοστό 4,71%.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.569,75 μονάδες, σημειώνοντας οριακή πτώση 0,08%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.563,87 μονάδες (-0,31%) και υψηλότερη τιμή στις 2.588,41 μονάδες (+0,64%).

Ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης σε εβδομαδιαία βάση κατέγραψε άνοδο 3,09%, τον Ιούλιο κέρδισε 4,47%, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 21,17%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 396,298 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 63.913.025 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,15%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,98%, αναλύθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Aktor (+4,62%), της CrediaBank (+3,52%), της ViohaLco (+3,15%), της Allwyn (+1,99%) και της Πειραιώς (+1,52%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Εθνικής (-3,54%), της Elvalhalcor (-1,45%) και του ΟΤΕ (-1,09%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η CrediaBank και η Alpha Bank διακινώντας 15.215.175 και 13.006.124 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 74,89 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με 55,61 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 60 μετοχές, 44 πτωτικά και 19 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Prodea (+7,97%) και Real Consulting(+4,85%)

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Μύλοι Σαραντόπουλος (-9,32%) και Εκτέρ (-4,66%).