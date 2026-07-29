Με άνοδο 0,75% έκλεισε το Χρηματιστήριο

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Στα 364,34 εκατ. ευρώ έφτασε ο τζίρος

Ανοδικές τάσεις κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να κινείται σε ανοδική τροχιά για τέταρτη συνεδρίαση.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.540,06 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,75%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.544,86 μονάδες (+0,94%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 364,34 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 49.325.956 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,72%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,12%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Motor Oil (+4,58%), των ΕΛΠΕ (+2,895), της Jumbo (+2,79%) και της Aktor (+2,06%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Κύπρου (-1,47%), της Optima Bank (-1,35%) και της Elvalhalcor (-0,55%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 10.687.145 και 8.939.635 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 60,73 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 47,09 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 61 μετοχές, 48 πτωτικά και 15 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Q&R (+5,77%) και EINS(+4,89%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Σπύρου (-23,60%) και Λανακάμ(κ) (-9,48%).