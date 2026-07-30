Με ισχυρή άνοδο 1,25% έκλεισε το Χρηματιστήριο

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Σε νέα υψηλά 17 ετών η αγορά

Ανοδικά κινήθηκαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να κλείνει σε νέα υψηλά έτους και σε νέα υψηλά 17 ετών, εν μέσω βελτίωσης του κλίματος στις διεθνείς αγορές.

Η αγορά συμπλήρωσε πέντε ανοδικές συνεδριάσεις στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης καταγράφει συνολικά κέρδη σε ποσοστό 4,71%.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε, στα υψηλότερα επίπεδα της ημέρας, στις 2.571,90 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο κατά 1,25%.

Είναι το υψηλότερο κλείσιμο από τη συνεδρίαση της 13ης Νοεμβρίου 2009 (2.588,71 μονάδες). Ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης καταγράφει κέρδη σε ποσοστό 21,28%, από τις αρχές του 2026.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 338,098 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 44.854.686 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 1,40%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,46%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+6,00%), της CrediaBank (+4,43%), της Elvalhalcor (+4,26%), της Κύπρου (+2,89%), της Optima Bank (+2,44%) και του ΔΑΑ (+2,39%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Allwyn (-1,65%), της Viohalco (-0,92%) και της Jumbo (-0,82%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 9.433.286 και 9.189.158 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 50,09 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 45,69 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 73 μετοχές, 34 πτωτικά και 16 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Frigoglass (+7,88%) και Alter Ego Media (+6,69%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Ξυλεμπορία(π) (-7,74%) και Αφοί Κορδέλλου (-3,82%).