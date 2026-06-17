Με άνοδο 0,38% έκλεισε το Χρηματιστήριο

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Στα 304,69 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Με μικρή άνοδο έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση, κλείνοντας σε νέα υψηλά 17 ετών. Η αγορά συμπλήρωσε πέντε ανοδικές συνεδριάσεις στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης έχει καταγράψει συνολικά κέρδη 4,70%.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.484,69 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,38%.

Είναι το υψηλότερο κλείσιμο από τη συνεδρίαση της 19ης Νοεμβρίου 2009 (2.497,15 μονάδες).

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.485,12 μονάδες (+0,40%) και κατώτερη τιμή στις 2.467,52 μονάδες (-0,32%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 304,69 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 42.717.611 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,32%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,39%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές των ΕΛΠΕ (+5,20%), του ΟΛΠ (+4,12%), της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+3,27%), της Eurobank (+2,80%) και της ΔΕΗ (+1,66%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ (-1,94%), της Aktor (-1,80%), της Optima Bank (-1,71%), της Allwyn (-1,69%), του ΟΤΕ (-1,65%) και της Motor Oil (-1,61%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 10.516.040 και 6.010.071 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η ΔΕΗ με 47,04 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 45,83 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 51 μετοχές, 59 πτωτικά και 15 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Attica Συμμετοχών (+12,50%) και Ίλυδα (+6,81%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Prodea (-5,76%) και Λανακάμ(κ) (-4,41%).