Κυριάκος Πιερρακάκης: Κανένας πολίτης και επιχείρηση δεν θα μείνεουν μόνοι στην κρίση

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, έστειλε σαφές μήνυμα στήριξης προς την κοινωνία και τις επιχειρήσεις, μιλώντας στο συνέδριο Invest in Greece Summit 2026 του Money Review’ της Καθημερινής Σύμφωνα με τον κ. Πιερρακάκη, «κανένας πολίτης, κανένα νοικοκυριό και καμία επιχείρηση δεν θα είναι μόνη της στην κρίση». Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη για επιτάχυνση των ευρωπαϊκών μεταρρυθμίσεων, όπως η Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ανθεκτικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας.
Ετοιμότητα για παρεμβάσεις στην ενέργεια
Ο κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι, παρόλο που η ελληνική κυβέρνηση έχει ήδη λάβει τα πρώτα μέτρα, όπως το πλαφόν στην αγορά, η ανάγκη για περαιτέρω παρεμβάσεις θα αξιολογηθεί με βάση την εξέλιξη των γεγονότων, κυρίως την τιμή του πετρελαίου και τη διάρκεια της κρίσης. Διασφάλισε ότι το θεσμικό οπλοστάσιο που δημιουργήθηκε το 2022 παραμένει διαθέσιμο, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση είναι πάνω από το πρόβλημα και θα παρέμβει εάν οι συνθήκες το απαιτήσουν, πάντα με γνώμονα τη στήριξη των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων.
Ευρωπαϊκές προκλήσεις και μεταρρυθμίσεις
Αναφερόμενος στον ρόλο του ως πρόεδρος του Eurogroup, ο κ. Πιερρακάκης τόνισε την ανάγκη για ταχύτερη λήψη αποφάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σημείωσε ότι η Ευρώπη έχει «μεταβολίσει» κρίσεις σε θεσμική εμβάθυνση, αλλά τόνισε την ανάγκη για προορατικότητα. Στην επιστολή του προς τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Κόστα, έθεσε θέματα όπως η Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, η ψηφιοποίηση του χρηματοπιστωτικού συστήματος και η εφαρμογή των πολιτικών της Έκθεσης Ντράγκι.
Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων: Το κλειδί για την ανάπτυξη
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη ολοκλήρωσης της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων (Ένωση Κεφαλαιαγορών). Ο κ. Πιερρακάκης εξήγησε ότι στόχος είναι η άρση των εμποδίων στις κεφαλαιαγορές, ώστε οι τεράστιες αποταμιεύσεις της Ευρώπης να μεταφραστούν σε επενδύσεις. Αυτό, σύμφωνα με τον υπουργό, θα οδηγήσει σε μείωση του κόστους δανεισμού για τις επιχειρήσεις και θα ενισχύσει την ανάπτυξη. Έφερε ως παράδειγμα τη συμμετοχή του Ελληνικού Χρηματιστηρίου στο δίκτυο της Euronext, τονίζοντας τα οφέλη από την πρόσβαση σε μια μεγαλύτερη δεξαμενή ρευστότητας.
Ανάγκη για μεγαλύτερες τράπεζες και τεχνολογικές επενδύσεις
Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε την ανάγκη για μεγαλύτερες τράπεζες στην Ευρώπη, οι οποίες θα μπορούν να κάνουν τις απαραίτητες τεχνολογικές επενδύσεις, όπως στην τεχνητή νοημοσύνη. Τόνισε ότι χρειάζονται περισσότερες διασυνοριακές συγχωνεύσεις και εξαγορές, φέρνοντας ως παράδειγμα τη συνεργασία της Unicredit με την Alpha Bank. Για να διευκολυνθεί αυτό, απαιτούνται απλούστεροι κανόνες που θα επιταχύνουν τις διαδικασίες.
Συνεχής εγρήγορση και σταθερότητα
Κλείνοντας, ο κ. Πιερρακάκης τόνισε ότι, παρά τις προκλήσεις, η ελληνική οικονομία εμφανίζει ρυθμό ανάπτυξης διπλάσιο από τις ευρωπαϊκές προβλέψεις. Υπογράμμισε τη σημασία της σταθερότητας και των γρήγορων αντανακλαστικών της κυβέρνησης στην αντιμετώπιση των κρίσεων, διαβεβαιώνοντας ότι υπάρχει «σταθερό χέρι στο τιμόνι».