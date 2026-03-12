Καλά νέα από Moody’s και Fitch για ελληνική οικονομία και τράπεζες

0

Ανθεκτικότητα και σταθερότητα δείχνουν οι αξιολογήσεις των δύο οίκων, εν μέσω κρίσης στη Μέση Ανατολή

Η Ελλάδα εμφανίζει σημαντικά αντισώματα απέναντι στις γεωπολιτικές αναταράξεις, καθώς οι πρόσφατες αναλύσεις των διεθνών οίκων αξιολόγησης υπογραμμίζουν τη θωράκιση της χώρας. Παρά την κλιμάκωση στη μέση ανατολή, η οικονομία μας θεωρείται καλύτερα τοποθετημένη από τους ευρωπαίους εταίρους για να απορροφήσει ένα ενδεχόμενο ενεργειακό σοκ. Η στρατηγική των πλεονασμάτων και η εξυγίανση του τραπεζικού συστήματος αποτελούν πλέον την «ασπίδα» που προστατεύει το εγχώριο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) από τις εξωτερικές απειλές.

Η νέα ισορροπία των τραπεζών

Ο οίκος moody’s investors service (Μοody’s) προχώρησε πρόσφατα σε αναθεώρηση των προοπτικών για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα από θετικές σε σταθερές. Η κίνηση αυτή δεν αντανακλά επιδείνωση, αλλά την ολοκλήρωση ενός ισχυρού κύκλου βελτίωσης. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι οι δείκτες των τραπεζών θα σταθεροποιηθούν το διάστημα 2026-2027, βασιζόμενοι στην υγιή πιστωτική επέκταση και τα ισχυρά κεφαλαιακά αποθέματα.

Στο βασικό σενάριο, όπου η σύγκρουση στη μέση ανατολή θα είναι περιορισμένης διάρκειας, δεν αναμένεται ουσιαστική επίπτωση στο αξιόχρεο των τραπεζών. Ωστόσο, η Μoody’s προειδοποιεί ότι μια παρατεταμένη διαταραχή στα στενά του ορμούζ θα μπορούσε να εκτινάξει τις τιμές της ενέργειας, ασκώντας πιέσεις στην κερδοφορία και αυξάνοντας τον κίνδυνο δημιουργίας νέων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, ιδιαίτερα στα στεγαστικά δάνεια.

Σύγκριση οικονομικών μεγεθών 2026

Δείκτης Ελλάδα Ευρωζώνη Ανάπτυξη αεπ 2,2% 1,2% Πρωτογενές πλεόνασμα 2,4% -1,5% (μέσος όρος) Δημόσιο χρέος πτωτικό (<140%) σταθερό

Η ανθεκτικότητα και ο ρόλος της Fitch

Από την πλευρά της, η Fitch Ratings (Fitch) σημειώνει ότι η Ελλάδα διαθέτει μεγαλύτερη αντοχή σε ενεργειακά σοκ σε σχέση με τους περισσότερους ομολόγους της στην ευρωζώνη. Υπό την προϋπόθεση ότι η κρίση θα εκτονωθεί σύντομα, ο ρυθμός ανάπτυξης για το 2026 μπορεί να παραμείνει κοντά στο 2%. Οι θετικοί παράγοντες που θωρακίζουν τη χώρα είναι οι μεγάλες διάρκειες λήξης του χρέους και οι ισχυροί ισολογισμοί.

Ενώ ο τραπεζικός κλάδος παραμένει προστατευμένος, ο τουρισμός και οι μεταφορές βρίσκονται αντιμέτωποι με πτωτικούς κινδύνους εάν η γεωπολιτική αστάθεια παγιωθεί. Η δημοσιονομική πειθαρχία και η τραπεζική σταθερότητα λειτουργούν ως εγγυητές για την επόμενη ημέρα.