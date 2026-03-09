Καταναλωτικές τάσεις στην Ελλάδα: Στροφή στα απαραίτητα και αναζήτηση προσφορών

0

Μόλις 1 στους 5 καταναλωτές αισθάνεται οικονομικά ασφαλής

Σε αβεβαιότητα βρίσκονται οι καταναλωτές στην Ελλάδα, οι οποίοι εμφανίζονται ιδιαίτερα προσεκτικοί στις δαπάνες τους και στρέφονται περισσότερο σε βασικά αγαθά και οικονομικότερες επιλογές, σύμφωνα με έρευνα της Circana με τίτλο «Καταναλωτικές τάσεις στην Ελλάδα: Οικονομική πίεση, νέες συνήθειες, νέες ευκαιρίες», η οποία παρουσιάστηκε σε εκδήλωση του Ινστιτούτο Πωλήσεων Ελλάδος.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, μόλις 1 στους 5 καταναλωτές αισθάνεται οικονομικά ασφαλής, ενώ περίπου το 25% των νοικοκυριών δηλώνει ότι δυσκολεύεται να καλύψει τις μηνιαίες υποχρεώσεις του. Παράλληλα, μόνο οι μισοί εργαζόμενοι δηλώνουν ότι αισθάνονται ασφάλεια για τη δουλειά τους, στοιχείο που επηρεάζει άμεσα την καταναλωτική συμπεριφορά.

Η οικονομική πίεση οδηγεί σε πιο προσεκτικές αγοραστικές επιλογές. Σύμφωνα με την έρευνα, το 60% των καταναλωτών δηλώνει ότι αγοράζει προϊόντα κυρίως όταν βρίσκονται σε προσφορά, ενώ το 43% στρέφεται περισσότερο σε προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας ως οικονομικότερη λύση. Το 57% έχει περιορίσει τις αγορές μη αναγκαίων, το 52% συγκρίνει τιμές και αγοράζει συνήθως τη φθηνότερη μάρκα, το 29% αγοράζει μικρότερες ποσότητες ή λιγότερο συχνά, το 21% έχει σταματήσει την αγορά συγκεκριμένων προϊόντων και ένα 10% δηλώνει ότι αγοράζει περισσότερο κατεψυγμένα αντί για φρέσκα.

Παράλληλα, καταγράφεται σημαντική μεταβολή στις συνήθειες κατανάλωσης εκτός σπιτιού. Το 84% των καταναλωτών δηλώνει ότι έχει περιορίσει τη δαπάνη για φαγητό ή διασκέδαση εκτός σπιτιού, καθώς και για ρούχα, παπούτσια ή αξεσουάρ, ενώ η συχνότητα εξόδων διαμορφώνεται κατά μέσο όρο σε περίπου 5,9 ημέρες τον μήνα, καθώς η διασκέδαση παραμένει ανάγκη αλλά το κόστος την περιορίζει. Στις προτιμήσεις εξόδου, εστιατόρια και ταβέρνες έχουν το 60%, καφέ και μπαρ 50%, ταξίδια και εκδρομές 46%.

Ταυτόχρονα, παρά την πίεση, η έρευνα εντοπίζει ευκαιρίες για τις εταιρείες, όπως η ανάπτυξη private label, η έμφαση σε «value προϊόντα», οι προσφορές, οι προωθητικές ενέργειες και οι λύσεις που διευκολύνουν την κατανάλωση στο σπίτι. Δηλαδή, οι εταιρείες που προσαρμόζονται στη λογική «value for money» μπορούν να κερδίσουν μερίδιο αγοράς, επισημάνθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Σύμφωνα με την Circana, οι εξελίξεις αυτές διαμορφώνουν ένα νέο τοπίο στη λιανική αγορά, όπου η σχέση ποιότητας-τιμής, οι προωθητικές ενέργειες και οι οικονομικές επιλογές, αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη σημασία για τους καταναλωτές.

Πιστοποίηση Sales Excellence certificate

Στο πλαίσιο της ίδιας εκδήλωσης παρουσιάστηκε και μια νέα πρωτοβουλία για τον χώρο των πωλήσεων, η πιστοποίηση Sales Excellence Certificate, η οποία για πρώτη φορά δίνει τη δυνατότητα σε εταιρείες στην Ελλάδα να διεκδικήσουν πιστοποίηση αριστείας στη διοίκηση της εμπορικής τους διεύθυνσης.

Η πιστοποίηση θα απονέμεται σε εταιρείες που συγκεντρώνουν υψηλές βαθμολογικές επιδόσεις σε τουλάχιστον τέσσερις ενότητες βραβείων και αποτελεί μια ολιστική προσέγγιση αριστείας στην οργάνωση και διοίκηση των τμημάτων πωλήσεων. Οι επιχειρήσεις μπορούν να τη διεκδικήσουν μέσω του διαγωνισμού Sales Excellence Awards, ο οποίος διοργανώνεται από το Ινστιτούτο Πωλήσεων Ελλάδος και την Boussias Events και μετρά ήδη 14 χρόνια παρουσίας στην ελληνική αγορά, με στόχο την ανάδειξη καινοτόμων στρατηγικών στον τομέα των πωλήσεων.

Φέτος στον διαγωνισμό προστίθεται και η δυνατότητα συμμετοχής στη λίστα 10 under 33 (Sales Rising Stars), μια πρωτοβουλία που στοχεύει στην ανάδειξη νέων επαγγελματιών κάτω των 33 ετών στον χώρο των πωλήσεων και στην προβολή των μελλοντικών ηγετών του κλάδου.

Στόχος τόσο του διαγωνισμού Sales Excellence Awards όσο και του Ινστιτούτου Πωλήσεων Ελλάδος είναι, όπως δήλωσε σε σημερινή εκδήλωση ο πρόεδρος του Ινστιτούτου, Αντώνης Ποταμίτης, «η προώθηση και η προβολή του επαγγέλματος των πωλήσεων, η ανάπτυξη και η δικτύωση των μελών του, καθώς και η καλλιέργεια συνεργειών, καθώς τόσο στο ΙΠΕ, όσο και στον διαγωνισμό, συμμετέχουν ανώτερα και ανώτατα στελέχη της ελληνικής αγοράς».

Πρόεδρος της επιτροπής αξιολόγησης των βραβείων είναι ο καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γιώργος Δουκίδης, ο οποίος ανέφερε ότι οι 40 αξιολογητές με εμπειρία από τον επαγγελματικό και ακαδημαϊκό χώρο των πωλήσεων, διασφαλίζουν το αδιάβλητο της διαδικασίας. Όπως σημείωσε, το Sales Excellence Certificate «πιστοποιεί την αριστεία και τις βέλτιστες πρακτικές των κορυφαίων τμημάτων πωλήσεων, τα οποία διακρίνονται σε τουλάχιστον τέσσερις ενότητες βραβείων».