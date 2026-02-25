Ποιο σενάριο προκρίνεται για τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού

Στο επίκεντρο των κυβερνητικών διαβουλεύσεων βρίσκονται τρία βασικά σενάρια για το ύψος του κατώτατου μισθού, με στόχο την τόνωση του εισοδήματος των χαμηλόμισθων χωρίς να διαταραχθεί η αντοχή της αγοράς εργασίας. Οι οριστικές αποφάσεις αναμένεται να ανακοινωθούν στο υπουργικό συμβούλιο στα τέλη Μαρτίου, μετά την εισήγηση της υπουργού Εργασίας, Νίκης Κεραμέως.
Τα τρία επίπεδα της αύξησης
Η συζήτηση περιστρέφεται γύρω από τρεις διαφορετικές προσεγγίσεις:
- Ήπια αναπροσαρμογή: Προβλέπει αύξηση κοντά στο 3%.
- Επικρατέστερο σενάριο: Κινείται πέριξ του 4%, γεγονός που μεταφράζεται σε επιπλέον 35 ευρώ μικτά τον μήνα, διαμορφώνοντας τον μισθό στα 915–930 ευρώ.
- Δυναμική αύξηση: Ανεβάζει τον πήχη στο 5%, φέρνοντας τις αποδοχές αισθητά υψηλότερα.
Οι εισηγήσεις των φορέων
Οι απόψεις των κοινωνικών εταίρων και των ινστιτούτων παρουσιάζουν αποκλίσεις, αντανακλώντας διαφορετικές προτεραιότητες για την οικονομία:
- ΙΟΒΕ: Προτείνει σύνεση με αύξηση 2,5%–3,5%.
- Τράπεζα της Ελλάδος: Βλέπει περιθώριο έως 4%, με ταυτόχρονη προειδοποίηση για τον πληθωρισμό.
- ΚΕΠΕ: Εισηγείται εύρος 3,5%–5%, επισημαίνοντας την επιβάρυνση των μικρών επιχειρήσεων.
- ΙΝΕ ΓΣΕΕ: Διεκδικεί γενναία αύξηση στα 1.052 ευρώ για την αποκατάσταση της αγοραστικής δύναμης.
Μελλοντικός μηχανισμός
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επιβεβαίωσε τη δέσμευση για κατώτατο μισθό 950 ευρώ το 2027, ενώ υπογράμμισε τη σημασία της οικονομικής σταθερότητας. Αξίζει να σημειωθεί πως το 2027 θα αποτελέσει το τελευταίο έτος εφαρμογής της τρέχουσας διαδικασίας, καθώς από το 2028 θα ενεργοποιηθεί αυτόματος μηχανισμός υπολογισμού βάσει πληθωρισμού και οικονομικών επιδόσεων.