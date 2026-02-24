Παύλος Μαρινάκης: Τι είμε για τη συνάντηση Γεραπετρίτη-Ρούμπιο και Τέμπη

Με έναν ισχυρό απολογισμό για την πορεία του ΤΑΑ και απαντήσεις σε όλα τα φλέγοντα ζητήματα της επικαιρότητας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης έδωσε το στίγμα της κυβερνητικής στρατηγικής κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Κυρίαρχο στοιχείο της τοποθέτησής του ήταν η διάψευση των σεναρίων περί απώλειας πόρων, αναδεικνύοντας την ταχύτητα υλοποίησης του εθνικού σχεδίου.
Ταμείο Ανάκαμψης: Απορρόφηση-ρεκόρ 23,5 δισ. ευρώ
Απαντώντας σε δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για κίνδυνο απώλειας δισεκατομμυρίων μετά το 2026, ο κ. Μαρινάκης παρέθεσε τα επίσημα στοιχεία:
- Απορρόφηση: Μέσα σε μόλις 5 χρόνια, η Ελλάδα έχει αξιοποιήσει 23,5 δισεκατομμύρια ευρώ.
- Ορόσημα: Έχει ήδη εκπληρωθεί το 53% των οροσήμων, γεγονός που πιστοποιεί τη σταθερή ροή των επενδύσεων και των μεταρρυθμίσεων.
Κατώτατος μισθός και εισοδηματική πολιτική
Σε απόλυτη ευθυγράμμιση με την εισήγηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής, ο εκπρόσωπος επιβεβαίωσε ότι ο νέος κατώτατος μισθός θα αποφασιστεί στο Υπουργικό Συμβούλιο στα τέλη Μαρτίου.
Όπως τόνισε, οι στόχοι για το 2026 είναι σαφείς:
- Ανάπτυξη σταθερά πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
- Ανεργία σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα.
- Αντιμετώπιση της ακρίβειας μέσω της νέας Ανεξάρτητης Αρχής για τον καταναλωτή.
Διπλωματική αντεπίθεση και ΗΠΑ
Ο κ. Μαρινάκης χαρακτήρισε ως «εξαιρετικά σημαντική» τη συνάντηση του υπ. Εξεωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με τονΜάρκο Ρούμπιο, σημειώνοντας ότι ο Έλληνας ΥΠΕΞ είναι από τους ελάχιστους που συναντούν τον Αμερικανό ομόλογό τους για δεύτερη φορά μέσα σε έναν χρόνο. «Είναι η καλύτερη απάντηση σε όσους μιλούν για δήθεν απομόνωση της Ελλάδας από τις ΗΠΑ», υπογράμμισε.
Απαντήσεις για Τέμπη, νοσοκομεία και θεσμούς
Στο εσωτερικό μέτωπο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πήρε σαφείς αποστάσεις από την ένταση, αλλά με σκληρές διατυπώσεις όπου χρειάστηκε:
- Τέμπη: Επανέλαβε την εμπιστοσύνη της κυβέρνησης στη δικαιοσύνη, η οποία αξιολογεί 36 κατηγορούμενους, ενώ κάλεσε να σταματήσει το «αφήγημα της συγκάλυψης» που, όπως είπε, έκανε κακό στον δημόσιο διάλογο.
- Νοσοκομείο Νίκαιας: Χαρακτήρισε ως «φασίζουσες ενέργειες» την παρεμπόδιση της εισόδου του υπουργού Υγείας, τονίζοντας ότι σε μια δημοκρατία δεν υπάρχουν άβατα.
- Πρόεδρος της Δημοκρατίας: Διέψευσε κατηγορηματικά τα δημοσιεύματα περί κατάργησης του θρησκευτικού όρκου, δηλώνοντας πως δεν υπάρχει τέτοιο σχέδιο.
Κλείνοντας, ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε και στη στρατηγική της ΝΔ, τονίζοντας ότι η ανθεκτικότητα της κυβέρνησης στη δεύτερη τετραετία είναι πρωτοφανής και ότι στόχος παραμένει η παραγωγή έργου που βελτιώνει την καθημερινότητα των πολιτών.