Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Θεσσαλονίκης: Απεργία στις 28 Φεβρουαρίου ανήμερα της θλιβερής επετείου από την τραγωδία των Τεμπών

Τι αναφέρει στην ανακοίνωσή του
Την κήρυξη 24ωρης απεργίας στον νομό Θεσσαλονίκης, το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, ανήμερα της θλιβερής επετείου συμπλήρωσης τριών χρόνων από την τραγωδία των Τεμπών, αποφάσισε ομόφωνα η Διοίκηση του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Θεσσαλονίκης (ΕΚΘ), κατόπιν συνεδρίασης της Ολομέλειας.
Το ΕΚΘ συμμετέχει στη συγκέντρωση του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, στις 28 Φεβρουαρίου, στις 12:00 στο Άγαλμα Βενιζέλου.
«Απεργούμε, απαιτούμε, διεκδικούμε:
-Να λειτουργήσει επιτέλους το κράτος δικαίου,
- Να μην υπάρξει καμία συγκάλυψη,
- Να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι,
-Ασφαλείς μεταφορές, ώστε να μην θρηνήσουμε θύματα στο μέλλον», σημειώνει στην ανακοίνωσή του το ΕΚΘ.