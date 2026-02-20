Συνελήφθη 16χρονος για revenge porn στη Θεσσαλονίκη – Ένταση με την 17χρονη φίλη του θύματος

0

Η κοπέλα που ήταν έγκυος, έπεσε στο έδαφος και τραυματίστηκε στο γόνατο

Στη σύλληψη ενός 16χρονου προχώρησαν οι αρχές στη Θεσσαλονίκη, καθώς κατηγορείται για εκδικητική πορνογραφία (revenge porn) σε βάρος συνομήλικής του και για την πρόκληση σωματικής βλάβης σε μία 17χρονη.

Η ανάρτηση βίντεο με προσωπικές στιγμές στον λογαριασμό που διατηρεί ο ανήλικος σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, φέρεται να πυροδότησε ένταση και ακολούθησε επεισόδιο. Κατά τη διάρκεια της έντασης, ο ίδιος απώθησε τη 17χρονη εγκυμονούσα φίλη της 16χρονης, με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος και να τραυματιστεί στο γόνατο.

Ο 16χρονος συνελήφθη από την αστυνομία για την εκδικητική πορνογραφία σε βάρος της πρώτης κοπέλας, αν και στην πορεία απέσυρε το υλικό που είχε αναρτήσει, όσο και για το περιστατικό σωματικής βλάβης σε βάρος της δεύτερης.