Τρεις συλλήψεις μετά την επίθεση σε 19χρονο στο Ηράκλειο Κρήτης

Μεταξύ των συλληφθέντων ένας ανήλικος

Στη σύλληψη τεσσάρων ατόμων -μεταξύ των οποίων και ένας ανήλικος- οι οποίοι κατηγορούνται για τα κατά περίπτωση αδικήματα της πρόκλησης σωματικών βλαβών και παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου, προχώρησαν στο Ηράκλειο Κρήτης οι αστυνομικές αρχές.

Σύμφωνα με την αστυνομία, χθες το βράδυ (19 Φεβρουαρίου 2026), ο 19χρονος κατήγγειλε στο Αστυνομικό Τμήμα Χερσονήσου ότι νεαρά άτομα λόγω προσωπικών διαφορών, του προκάλεσαν σωματικές βλάβες.

Αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν και να συλλάβουν έναν 19χρονο και τον ανήλικο που αντιμετωπίζουν την κατηγορία περί πρόκλησης απλών σωματικών βλαβών, ενώ ταυτοποίησαν δύο ακόμα άνδρες και συνέλαβαν τον 49χρονο κηδεμόνα του ανηλίκου για παραμέληση εποπτείας.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή ενώ την προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Χερσονήσου.