«Σεισμός» στη Βρετανία: Η σύλληψη του Άντριου Μαουντμπάτεν αφορά τις κατηγορίες ότι προώθησε διαβαθμισμένα κυβερνητικά έγγραφα στον Έπσταϊν

Η πρώτη δήλωση του βασιλιά Καρόλου

Ο νεότερος αδερφός του βασιλιά Καρόλου, ο Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ, συνελήφθη σήμερα ως ύποπτος για παράβαση καθήκοντος, σχετικά με τις κατηγορίες ότι προώθησε διαβαθμισμένα κυβερνητικά έγγραφα στον Τζέφρι Έπσταϊν, στο διάστημα 2001-2011 κατά το οποίο ήταν ειδικός απεσταλμένος του Ηνωμένου Βασιλείου για το διεθνές εμπόριο και τις επενδύσεις, μετέδωσε το BBC.

Ο Άντριου καταγγέλθηκε στην αστυνομία από την οργάνωση κατά της μοναρχίας Republic έπειτα από τη δημοσιοποίηση περισσοτέρων από τριών εκατομμυρίων σελίδων από μια σειρά εγγράφων που σχετίζονται με τον Αμερικανό χρηματιστή, ο οποίος καταδικάστηκε το 2008 για εξώθηση ανηλίκου στην πορνεία και το 2019 βρέθηκε νεκρός μέσα στο κελί του.

Η σύλληψη του Άντριου έγινε την ίδια μέρα που ο πρώην πρίγκιπας γιορτάζει τα 66α γενέθλιά του, όπως παρατηρεί το BBC.

Τα έγγραφα αυτά αφήνουν να εννοηθεί ότι ο Άντριου είχε προωθήσει το 2010 στον Έπσταϊν εκθέσεις σχετικά με το Βιετνάμ, τη Σιγκαπούρη και άλλες περιοχές τις οποίες είχε επισήμως επισκεφθεί.

Η αστυνομία του Τέιμς Βάλεϊ και η Εισαγγελική Υπηρεσία του Στέμματος έχουν στο παρελθόν δηλώσει ότι βρίσκονται σε συνομιλίες σχετικά με την υπόθεση. Η αστυνομία έκανε λόγο για "ιδιαίτερη περιπλοκότητα" των κατηγοριών περί ανάρμοστης συμπεριφοράς σε δημόσιο αξίωμα.

Σύμφωνα με το BBC, η αστυνομία συνέλαβε τον νεότερο αδερφό του βασιλιά Καρόλου ως ύποπτο για παράβαση καθήκοντος σχετικά με τις διασυνδέσεις του με τον Τζέφρι Έπσταϊν. Η βρετανική αστυνομία έκανε από την πλευρά της λόγο για σύλληψη "ενός άνδρα περίπου 60 ετών".

Νωρίτερα βρετανικές εφημερίδες μετέδωσαν ότι έξι περιπολικά με συμβατικές πινακίδες κυκλοφορίας και περίπου οκτώ αστυνομικοί με πολιτική περιβολή εθεάθησαν να φθάνουν στο Wood Farm του Σάντριγχαμ.

Στις αρχές του μήνα η αστυνομία του Τέιμς Βάλεϊ ανέφερε ότι ερευνά τις καταγγελίες ότι ο Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ προώθησε διαβαθμισμένα κυβερνητικά έγγραφα στον Αμερικανό χρηματιστή, στο διάστημα 2001-2011 κατά το οποίο ήταν ειδικός απεσταλμένος του Ηνωμένου Βασιλείου για το διεθνές εμπόριο και τις επενδύσεις, σύμφωνα με φακέλους που δημοσιοποιήθηκαν πρόσφατα από την αμερικανική κυβέρνηση.

Η αστυνομία του Τέιμς Βάλεϊ έγραψε στο Χ ότι ξεκίνησε έρευνα για παράβαση καθήκοντος.

Ο Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ, το τρίτο παιδί της εκλιπούσης βασίλισσας Ελισάβετ, ανέκαθεν αρνούνταν ότι διέπραξε κάτι μεμπτό σε σχέση με τον Έπστιν και έχει πει ότι μετανιώνει για τη φιλία του μαζί του. Ωστόσο, δεν έχει απαντήσει σε αιτήματα να σχολιάσει μετά τη δημοσιοποίηση των εγγράφων.

Τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ δεν σχολίασαν.

Τις τελευταίες δέκα ημέρες, οι αποκαλύψεις από τους φακέλους Έπσταϊν έχουν βυθίσει τον Βρετανό πρωθυπουργό, Κιρ Στάρμερ, στη μεγαλύτερη κρίση της πρωθυπουργίας του, μετά τον διορισμό ενός γνωστού του Έπσταϊν, του Πίτερ Μάντελσον, ως πρεσβευτή του Ηνωμένου Βασιλείου στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Η δικαιοσύνη πρέπει να ακολουθήσει την πορεία της χωρίς παρεμβάσεις»

Σε προσεκτικά διατυπωμένη δήλωση προχώρησε ο βασιλιάς Κάρολος μετά τη σύλληψη του αδερφού του, Άντριου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε από το Παλάτι, ο βασιλιάς εκφράζει «βαθιά ανησυχία» για τις εξελίξεις, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη και ότι «η δικαιοσύνη πρέπει να ακολουθήσει την πορεία της χωρίς παρεμβάσεις».

Ο Βρετανός μονάρχης τονίζει ότι «όλοι οι πολίτες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου» και ότι αναμένει η διαδικασία να διεξαχθεί «με πληρότητα, διαφάνεια και σεβασμό στις αρχές του κράτους δικαίου». Στη δήλωση επισημαίνεται επίσης ότι δεν θα υπάρξουν περαιτέρω σχόλια όσο η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Από την πλευρά του Παλατιού διευκρινίζεται ότι η βασιλική οικογένεια συνεχίζει κανονικά το δημόσιο πρόγραμμα και τις επίσημες υποχρεώσεις της, αποφεύγοντας οποιαδήποτε περαιτέρω τοποθέτηση επί της ουσίας της υπόθεσης.

Η ανακοίνωση του Καρόλου:

«Έμαθα με βαθύτατη ανησυχία τα νέα σχετικά με τον Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ και την υποψία κατάχρησης δημόσιου αξιώματος.

Αυτό που ακολουθεί τώρα είναι η πλήρης, δίκαιη και προσήκουσα διαδικασία μέσω της οποίας το ζήτημα αυτό θα διερευνηθεί με τον ενδεδειγμένο τρόπο και από τις αρμόδιες αρχές.

Σε αυτό, όπως έχω πει και στο παρελθόν, έχουν την πλήρη και ειλικρινή στήριξη και συνεργασία μας.

Θέλω να το δηλώσω με σαφήνεια: η υπόθεση πρέπει να πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης. Καθώς η διαδικασία αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη, δεν θα ήταν σωστό εκ μέρους μου να προβώ σε περαιτέρω σχόλια επί του θέματος.

Εν τω μεταξύ, η οικογένειά μου κι εγώ θα συνεχίσουμε το καθήκον και την προσφορά μας προς όλους εσάς

Βασιλιάς Κάρολος».

Η ανακοίνωση της αστυνομίας για τη σύλληψη του Άντριου

«Στο πλαίσιο της έρευνας, σήμερα (19/2) συλλάβαμε έναν άνδρα γύρω στα 60 από το Norfolk ως ύποπτο για παράβαση καθήκοντος και πραγματοποιούμε έρευνες σε διευθύνσεις στο Μπέρκσαϊρ και το Νόρφολκ.

Ο άνδρας παραμένει υπό κράτηση αυτή τη στιγμή.

Δεν θα ανακοινώσουμε το όνομα του συλληφθέντος, σύμφωνα με τις εθνικές οδηγίες. Παρακαλούμε επίσης να θυμάστε ότι η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη, οπότε πρέπει να είστε προσεκτικοί με οποιαδήποτε δημοσίευση, ώστε να αποφύγετε την παραβίαση της δικαστικής εξουσίας».

Ο βοηθός αρχηγός της αστυνομίας, Όλιβερ Ράιτ, δήλωσε: «Μετά από ενδελεχή αξιολόγηση, ξεκινήσαμε έρευνα για την καταγγελία περί παράβασης καθήκοντος δημόσιου λειτουργού.

Είναι σημαντικό να προστατεύσουμε την ακεραιότητα και την αντικειμενικότητα της έρευνάς μας, καθώς συνεργαζόμαστε με τους εταίρους μας για τη διερεύνηση αυτού του φερόμενου αδικήματος.

Κατανοούμε το σημαντικό δημόσιο ενδιαφέρον για την υπόθεση αυτή και θα παρέχουμε ενημερώσεις την κατάλληλη στιγμή».