Κωστής Χατζηδάκης: Νέα αύξηση κατώτατου μισθού στις αρχές Απριλίου

0

«Πριν το Πάσχα» οι ανακοινώσεις, με τον κατώτατο να έχει φτάσει στα 880 ευρώ από 650 ευρώ

Στις αρχές Απριλίου, πριν από το Πάσχα, θα ανακοινωθεί η επόμενη αύξηση του κατώτατου μισθού, δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ. Όπως ανέφερε, η νέα αύξηση έρχεται σε συνέχεια των παρεμβάσεων των τελευταίων ετών, με τις οποίες ο κατώτατος μισθός έχει αυξηθεί από 650 σε 880 ευρώ τον μήνα, ενώ –κατά τον ίδιο– η Ελλάδα βρίσκεται στην 11η θέση μεταξύ των χωρών της ΕΕ που διαθέτουν κατώτατο μισθό.

Παράλληλα, σημείωσε ότι τις προηγούμενες ημέρες αποτυπώθηκαν στους μισθούς και στις συντάξεις οι μεταβολές στις καθαρές αποδοχές που συνδέονται με τη μείωση της φορολογίας εισοδήματος, μέσω της μηνιαίας παρακράτησης φόρου. «Εξαντλούμε τα περιθώρια του προϋπολογισμού», είπε, προσθέτοντας πως «μαγικές συνταγές» για αύξηση εισοδημάτων δεν υπάρχουν και ότι η κυβέρνηση προχωρά με, όπως τις χαρακτήρισε, φιλοαναπτυξιακές πολιτικές, στήριξη της «υγιούς επιχειρηματικότητας», μειώσεις φόρων, βελτίωση του περιβάλλοντος και αυξήσεις μισθών και συντάξεων «στο όριο του εφικτού».

Σε ερώτηση για την περίοδο μετά τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης και το ενδεχόμενο χαμηλότερης χρηματοδοτικής στήριξης από την ΕΕ, ο κ. Χατζηδάκης υποστήριξε ότι είναι εσφαλμένη η εκτίμηση πως η Ελλάδα δεν θα έχει ουσιαστική στήριξη το 2028-2034. Ανέφερε ότι στην τρέχουσα περίοδο τα διαθέσιμα κονδύλια από ΕΣΠΑ, αγροτικές επιδοτήσεις, δάνεια και Ταμείο Ανάκαμψης κυμαίνονται στα 75-77 δισ. ευρώ, ενώ για την επόμενη περίοδο παρέπεμψε σε πρόταση της ΕΕ που –όπως είπε– προβλέπει περίπου 50 δισ. ευρώ, στα οποία προστίθενται δάνεια και κονδύλια του Ταμείου Ανταγωνιστικότητας (400 δισ. ευρώ συνολικά για τις χώρες της ΕΕ). «Η στήριξη θα υπάρχει», τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι ζητούμενο είναι ο συνδυασμός δημοσιονομικής σοβαρότητας με φιλοαναπτυξιακές πολιτικές.

Πολιτική

Για το πολιτικό σκηνικό ενόψει των εκλογών του 2027, είπε ότι η επιλογή «δεν είναι ανάμεσα στη δεξιά και την αριστερά αλλά ανάμεσα στον ορθολογισμό και τον ανορθολογισμό». Ανέφερε ότι στο «μέτωπο του ορθολογισμού» θα ενέτασσε εν μέρει το ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζοντας όμως ότι «έχει την τάση να ρέπει προς την υπερβολή». Παράλληλα, σημείωσε ότι «το θέμα δεν είναι να πάρει η ΝΔ τρίτη τετραετία, αλλά να σκεφτούμε πώς δεν θα γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω», προσθέτοντας ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης «ούτε θέλουν να συνεργαστούν με τη ΝΔ, ούτε και μεταξύ τους».

Τέλος, αναφερόμενος στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου και σε παρεμβάσεις της στη Βουλή, έκανε λόγο για «πολιτική του εντυπωσιασμού» και είπε ότι η πολιτική έχει και «παιδευτικό ρόλο», με υποχρέωση –όπως ανέφερε– να διατηρείται όσο γίνεται υψηλό επίπεδο αντιπαράθεσης.