«Χαμός» στην Βουλή με την Ζωή Κωνσταντοπούλου για την φονική έκρηξη στην «Βιολάντα»

Γεωργιάδης: «Είμαι αυτός που θα σε βάλει φυλακή – Θα σου κάνω 15 μηνύσεις την εβδομάδα»

Στα ύψη ανέβηκε το πολιτικό θερμόμετρο, με έντονη λεκτική αντιπαράθεση μεταξύ της υπουργού Εργασίας, Νίκης Κεραμέως και την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, καθώς και τους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους της αντιπολίτευσης, κατά τη συζήτηση στη Βουλή, του νομοσχεδίου για την «Εθνική Κοινωνική Συμφωνία των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας».

Στο επίκεντρο βρέθηκαν το δυστύχημα στο εργοστάσιο «Βιολάντα» και η υπόθεση για την διαχείριση των προγραμμάτων κατάρτισης ανέργων, που είδε το φως της δημοσιότητας.

Έντονα αντέδρασε η κ. Κεραμέως, χαρακτηρίζοντας ανεπίτρεπτη πολιτικά και κοινοβουλευτικά την επίθεση της κ. Κωνσταντοπούλου στον Άδωνι Γεωργιάδη, τον οποίο είχε χαρακτηρίσει «στυγνό συκοφάντη» και «άθλιο υποκείμενο» κατηγορώντας την ότι εκμεταλλεύεται τον ανθρώπινο πόνο.

Παράλληλα, απέρριψε την κατηγορία της κ. Κωνσταντοπούλου, ότι η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας και η ίδια προσωπικά απέφυγε ακόμα μια φορά να πάρει ξεκάθαρη θέση για τον θάνατο των πέντε γυναικών στο εργοστάσιο της «Βιολάντα», αντιτείνοντας ότι έχει ήδη τοποθετηθεί για το δυστύχημα, ενώ η Δικαιοσύνη διεξάγει έρευνα.

Η κ. Κεραμέως καταλόγισε στην κ. Κωνσταντοπούλου «υποκριτικό ενδιαφέρον για τα εργατικά δικαιώματα», σημειώνοντας ότι το κόμμα της δεν ψήφισε τις διατάξεις για την ενίσχυση του πλαισίου ασφάλειας στους χώρους εργασίας.

«Σεβαστείτε τον πολιτικό και κοινοβουλευτικό πολιτισμό. Είναι ανεπίτρεπτο να υβρίζετε βουλευτές που απουσιάζουν από την αίθουσα και δεν μπορούν να σας απαντήσουν», ανέφερε η κ. Κεραμέως.

«Διολισθαίνετε… αυτά τα υποκείμενα δεν είναι δικοί μου συνάδελφοι που υπερασπίζεστε μαζί με τον Φραπέ και τον Μαγειρία…βλέπετε να τρίζουν οι καρέκλες και προτιμήσατε να υπερασπιστείτε την καρέκλα σας που τρίζει και όχι να πείτε μια λέξη για το δυστύχημα στη “Βιολάντα” που οδήγησε στο θάνατο 5 εργαζόμενες. Ένα καταλυτικό γεγονός που θα έπρεπε να σας οδηγήσει σε απόσυρση του νομοσχεδίου σας» επέμεινε η κ. Κωνσταντοπούλου.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος, κάλεσε την υπουργό Εργασίας «αν θέλει να αποδείξει ότι πράγματι σέβεται τους κοινωνικούς εταίρους, να υιοθετήσει την τροπολογία που έχουν καταθέσει από κοινού με τον ΣΥΡΙΖΑ για την εθνική συλλογική σύμβαση εργασίας».

«Εμείς σας δείχνουμε το φεγγάρι και εσείς κοιτάτε το δάχτυλο», σημείωσε ο κ. Μάντζος τονίζοντας ότι «η κυβέρνηση προχωρά σε περαιτέρω συρρίκνωση των εργασιακών και μισθολογικών δικαιωμάτων των εργαζομένων».

«Η εργασία δεν είναι στατιστικός δείκτης. Είναι αξιοπρέπεια. Και η κοινωνία απαιτεί συλλογικές λύσεις, όχι επικοινωνιακές ωραιοποιήσεις», ανέφερε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης, σύμφωνα με το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, Νίκος Καραθανασόπουλος, δήλωσε ότι το κόμμα του όχι μόνο θα καταψηφίσει αλλά θα ζητήσει και ονομαστική ψηφοφορία για το νομοσχέδιο-τερατούργημα που συνδιαμορφώθηκε με τους κοινωνικούς εταίρους και γίνεται η μυλόπετρα της εργατικής τάξης και των εργαζομένων.

«Είπατε ότι αυτό το αδιανόητο νομοσχέδιο είναι πηγή έμπνευσης της ΕΕ. Εμείς λέμε ότι είναι πηγή έμπνευση της ευρωπαϊκής εισαγγελίας που θα ασχοληθεί και με την διασπάθιση των κονδυλίων για την κατάρτιση των ανέργων», επεσήμανε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς, Νάσος Ηλιόπουλος.

Από την πλευρά του, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Μακάριος Λαζαρίδης επιτέθηκε με σκληρά λόγια στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, κάνοντας λόγο για «πολιτικό κοράκι» που φορώντας μαύρη κάπα εκμεταλλεύεται τον ανθρώπινο πόνο.

«Την άκουσα να λέει ότι αγχωνόμαστε γιατί τρίζει η καρέκλα μας. Να την διαβεβαιώσω ότι κανένα άγχος δεν έχουμε στη κυβέρνηση για τις καρέκλες, αντίθετα από εκείνη που μετά την αποχώρηση της κ. Καραγεωργοπούλου κινδυνεύει να μην έχει κοινοβουλευτική ομάδα», τόνισε ο κ. Λαζαρίδης, ενώ κατηγόρησε την κ. Κωνσταντοπούλου για άθλιες λεκτικές επιθέσεις σε στελέχη της ΝΔ.

Νωρίτερα επίσης ήταν υψηλοί οι τόνοι στην Ολομέλεια της Βουλής μετά το φραστικό επεισόδιο με πρωταγωνίστρια τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, με τον Άδωνι Γεωργιάδη να της διευκρινίζει πως είναι το άτομο «που θα την βάλει φυλακή».

Αφορμή στάθηκε η ένταση που προηγήθηκε με την αρχηγό της Πλεύσης Ελευθερίας, η οποία επιτέθηκε στον υπουργό Υγείας για την έκρηξη στο εργοστάσιο της Βιολάντα».

Ο Άδωνις Γεωργιάδης πέρνοντας τον λόγο μετά το επεισόδιο, είπε ότι «είμαι αυτός που θα σε βάλει φυλακή, θα σου κάνω 15 μηνύσεις την εβδομάδα».

«Τη Δευτέρα επειδή με είπατε και κότα θα κατατεθεί η μήνυσή μου και θα συμπεριληφθούν και τα σημερινά», είπε, αναφέροντας για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου πως «αποτελεί ό,τι πιο τοξικό, ό,τι πιο δηλητηριώδες, ό,τι πιο κακοποιητικό έχει περάσει από τη Βουλή, εδώ και πάρα πολλά χρόνια».

«Αυτό το γνωρίζουν πρώτοι οι βουλευτές της», είπε, σημειώνοντας ότι «είναι η μόνη αρχηγός κόμματος που μέσα σε 3 χρόνια το 40% της κοινοβουλευτικής της ομάδας την έχει φτύσει. Μπήκε με 8 έμεινε με 5, προφανώς κανείς δεν μπορεί να την αντέξει».

Έπειτα, ο υπουργός ξεκαθάρισε πως ουδέποτε υπερασπίστηκε τη Βιολάντα. «Δεν ξέρω καν τον ιδιοκτήτη της. Έκανα ένα σχόλιο γιατί είχα επισκεφθεί τις εγκαταστάσεις της και πράγματι έχει πάρει 25 διεθνή βραβεία. Είπα επί λέξει πρέπει να περιμένουμε το πόρισμα. Όλη αυτή η προσπάθεια να με συκοφαντήσετε, δεν θα περάσει», είπε από το βήμα της Βουλής.