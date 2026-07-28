Γιώργος Κακοσαίος: Κλείστηκα στην τουαλέτα και έβαλα τα κλάματα

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«Είχα πάει σε γιατρούς και δεν μου έβρισκαν τίποτα. Ήταν ψυχολογικό...»

Στη σκοτεινή περίοδο που βίωσε την περασμένη χρονιά, όταν αντιμετώπισε σοβαρό ζήτημα με τις φωνητικές του χορδές αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο Γιώργος Κακοσαίος στην εκπομπή «After Dark», όπου ήταν καλεσμένος.

«Είχα ένα θέμα με τη φωνή μου πέρυσι το καλοκαίρι. Είχε ξεκινήσει από τον χειμώνα και το καλοκαίρι έγινε ακόμα χειρότερο. Δεν ξέρω αν έχεις ακουστά τα κοκοράκια. Δεν ήξερα από τι είναι. Είχα πάει σε γιατρούς και δεν μου έβρισκαν τίποτα. Ήταν ψυχολογικό, γιατί έχουν εξαφανιστεί πλέον.

Το περασμένο καλοκαίρι δεν άντεξα κάποια στιγμή, γυρνάω από το πρώτο μου πρόγραμμα στο Fantasia που ήμουν με τον Πάνο Κιάμο, μπαίνω στο καμαρίνι και κλείνομαι στην τουαλέτα. Δεν ήθελα να δω κανέναν και τίποτα και βάζω τα κλάματα. Αυτό το θυμάμαι ακόμα και τώρα, αλλά γενικά συγκινούμαι εύκολα. Σε ταινίες δεν θα κλάψω, αλλά θα συγκινηθώ», είπε ο Γιώργος Κακοσαίος και συνέχισε ως εξής:

«Ήταν άσχημη περίοδος για εμένα. Μετά το κλάμα δεν λύθηκε το πρόβλημά μου, έγινε με άλλες ενέργειες που έκανα. Προσευχές στον Θεό, στην Παναγίτσα και σιγά σιγά προσπάθησα να αλλάξω διάθεση. Σίγουρα ήταν το άγχος μου. Όταν ξεκίνησα το μαγαζί, στο Lux, σιγά σιγά άρχισαν να εξαφανίζονται τα κοκοράκια. Όταν ένιωσα καλά».