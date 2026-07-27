Ραγίζει καρδιές η μητέρα του Παντελή Παντελίδη: «Αστέρι μου, ψυχή μου, πάντα θα σε περιμένω»

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Έχουν περάσει 10 χρόνια από το θάνατό του σε τροχαίο δυστύχημα

Συγκλονίζει με τη καινούργια ανάρτησή της η Αθηνά Παντελίδου για τον γιο της, Παντελή Παντελίδη. Η μητέρα του εκλιπόντα τραγουδιστή δημοσίευσε το μεσημέρι της Δευτέρας 27 Ιουλίου μία φωτογραφία του, δείχνοντας πόσο της λείπει.

Ο Παντελής Παντελίδης έχασε τη ζωή του στις 18 Φεβρουαρίου 2016, σε ηλικία 32 ετών, όταν το όχημα που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, στο ύψος του Ελληνικού, και προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες. Στο αυτοκίνητο επέβαιναν επίσης η Φρόσω Κυριάκου και η Μίνα Αρναούτη, οι οποίες τραυματίστηκαν.

«Αστέρι μου, ψυχή μου, πάντα θα σε περιμένω», έγραψε στην λεζάντα η Αθηνά Παντελίδου.