Ξανά στο Royal Albert Hall του Λονδίνου για συναυλία ο Κωνσταντίνος Αργυρός

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Θα τραγουδήσει την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου

Σε μία από τις πιο εμβληματικές μουσικές σκηνές του κόσμου θα τραγουδήσει και πάλι ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Ο δημοφιλής καλλιτέχνης ανακοίνωσε μέσω των social media, το απόγευμα της Τρίτης (21/7), τη νέα του συναυλία στο Royal Albert Hall του Λονδίνου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2026.

Η συναυλία φέρει τον τίτλο «Αθήνα μου», από το ομώνυμο τραγούδι του, ενώ ο ίδιος μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους την επίσημη αφίσα με όλες τις πληροφορίες της εμφάνισης.

Στη λεζάντα της ανάρτησής του έγραψε: «Με μεγάλη τιμή επιστρέφω στο Royal Albert Hall. Θα σας δω στις 22 Οκτωβρίου! ⭐️ I’m so excited to return to the Royal Albert Hall, I can’t wait to see you on 22 October! 🇬🇧».

Την 1η Ιανουαρίου 2025 κυκλοφόρησε το άλμπουμ «Live at the Royal Albert Hall», με τη ζωντανή ηχογράφηση από την πρώτη ιστορική εμφάνισή του στον εμβληματικό συναυλιακό χώρο του Λονδίνου.