Διονύσης Σχοινάς για την σχέση του με την Καίτη Γαρμπή: «Έγραψαν πάρα πολλά για εμένα τότε, ότι “κάθεται σπίτι και δουλεύει η γυναίκα του”»

0

«Δεν με νοιάζει τι έλεγαν. Εγώ είμαι ευτυχισμένος, περνάω τέλεια, αν σας πειράζει η ευτυχία μου, okay»

Στα «πικρόχολα» δημοσιεύματα που είχαν στεναχωρήσει τους γονείς του για την σχέση του με την Καίτη Γαρμπή, μίλησε ο Διονύσης Σχοινάς, σε συνέντευξη που παραχώρησε στη διαδικτυακή εκπομπή «Θέλει Λάδι» του Κωνσταντίνου Βασάλου.

Ο τραγουδοποιός δήλωσε ευτυχισμένος και «γεμάτος» από τον γάμο του με την Καίτη Γαρμπή. Όπως είπε, αρχικά ήταν διστακτικός στο ενδεχόμενο επαγγελματικής συνεργασίας με την σύζυγό του, όμως τώρα κάνει λόγο για μια από τις καλύτερες και πιο δημιουργικές περιόδους της καριέρας του.

«Έγραψαν πάρα πολλά για εμένα τότε, ότι κάθεται σπίτι και δουλεύει η γυναίκα του. Δεν με ενδιέφερε καθόλου. Δεν με νοιάζει τι έλεγαν. Εγώ είμαι ευτυχισμένος, περνάω τέλεια, αν σας πειράζει η ευτυχία μου, okay. Έχουν γραφτεί πολλά πράγματα εδώ και 30 χρόνια. Είναι αόρατα για εμένα. Στην αρχή στενοχωριόμουν γιατί στενοχωριόταν ο μπαμπάς μου και η μαμά μου. Μετά καταλαβαίνεις ότι κάποια πράγματα γράφονται μόνο και μόνο για να πουλήσουν».

Σε άλλο σημείο, ο Διονύσης Σχοινάς στάθηκε και στη συνεργασία τους επί σκηνής τα τελευταία χρόνια. Πιο συγκεκριμένα, είπε: «Τα τελευταία δύο χρόνια δούλεψα με την Καίτη. Στην αρχή δεν ήθελα με τίποτα να δουλέψω με τη γυναίκα μου. Περνάγαμε πολύ ωραία μαζί και έλεγα μην γίνει κάτι και χαλάσει αυτό. Τα τελευταία χρόνια που δουλέψαμε μαζί ήταν ό,τι καλύτερο μου έχει συμβεί στη μουσική μου καριέρα».