Παντρεύεται ο γιος του Νότη Σφακιανάκη, Απόλλωνας

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Η γνωριμία με την αγαπημένη του Νατάσα έγινε στην Κω

Λόγους για να είναι χαρούμενος έχει, πλέον, ο Νότης Σφακιανάκης, μετά τις μεγάλες απώλειες που βίωσε, της συζύγου του και της αδερφής του.

Σε αυτό το βαρύ κλίμα, μια ιδιαίτερα ευχάριστη εξέλιξη έρχεται να δώσει νέα πνοή αισιοδοξίας στην οικογένεια Σφακιανάκη, καθώς, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Στέργιου Σαμαρτζή στην «Espresso», ο 32χρονος γιος του τραγουδιστή, Απόλλωνας Σφακιανάκης ετοιμάζεται να παντρευτεί τη σύντροφό του Νατάσα Καμπισιούλη.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ η πρόταση γάμου έγινε πριν λίγο καιρό, με τη νεαρή κοπέλα να λέει το πολυπόθητο «ναι» και τις προετοιμασίες να έχουν ήδη ξεκινήσει.

Ο Απόλλωνας Σφακιανάκης δραστηριοποιείται στον χώρο της μουσικής καθώς ασχολείται με την παραγωγή και ενορχήστρωση τραγουδιών ενώ παράλληλα διαχειρίζεται και οικογενειακές επαγγελματικές υποθέσεις, μεταξύ των οποίων η ακίνητη περιουσία της οικογένειας. Ο ίδιος ωστόσο, παρά το βαρύ επώνυμο που κουβαλά, έχει επιλέξει να κρατά μια διακριτική στάση ζώντας μακριά από τη λάμψη και τα φώτα της δημοσιότητας.

Η γνωριμία με την αγαπημένη του Νατάσα έγινε στην Κω, τον τόπο καταγωγής του Νότη Σφακιανάκη, με τον οποίο και ο ίδιος διατηρεί πολύ ισχυρούς δεσμούς μιας και έχει πολλές αναμνήσεις από τα παιδικά του χρόνια μέχρι και σήμερα.

Από τη δική της πλευρά, η Νατάσα Καμπισιούλη δραστηριοποιείται επαγγελματικά στον χώρο της ομορφιάς και εργάζεται ως μακιγιέζ σε μεγάλη αλυσίδα καταστημάτων καλλυντικών και προϊόντων περιποίησης στην Αθήνα. Στο παρελθόν είχε συμμετάσχει και ως χορεύτρια σε video clip του Stan.

O γάμος του ζευγαριού, όπως όλα δείχνουν θα γίνει το επόμενο καλοκαίρι, καθώς ήθελαν να έχει περάσει ένα εύλογο χρονικό διάστημα από τις απώλειες των μελών της οικογένειας του Απόλλωνα Σφακιανάκη.