Βασίλης Τερλέγκας: Είμαι έγκυος, είμαι γεμάτος από αυτό που πρέπει να βγει

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«Είναι συναισθήματα που θέλω να βγάλω προς τα έξω. Ούτε τα ακονίζω, ούτε τα πριονίζω, ούτε τα σμιλεύω»

Για τις καλλιτεχνικές αναζητήσεις, αλλά και για την βαθιά θρησκευτική του πίστη, η οποία έγινε αντικείμενο χλευασμού, μίλησε ο Βασίλης Τερλέγκας στην εκπομπή «Super Κατερίνα».

«Είμαι έγκυος. Είμαι γεμάτος από αυτό που πρέπει να βγει. Είναι συναισθήματα που θέλω να βγάλω προς τα έξω. Ούτε τα ακονίζω, ούτε τα πριονίζω, ούτε τα σμιλεύω. Τα αφήνω να ωριμάσουν και να βγουν όπως είναι. Σαν ένα παιδί κανονικά», δηλώνει ο Βασίλης Τερλέγκας.

«Πέρσι έπαθα υπερκόπωση, γιατί πηγαινοερχόμουν στη Θεσσαλονίκη με το αυτοκίνητο και ταλαιπωρήθηκα. Κουράστηκα λίγο παραπάνω, αλλά φέτος είπα να είμαι λίγο πιο ήρεμος», παραδέχτηκε ο λαϊκός τραγουδιστής και επισήμανε:

«Πλέον μπαίνω κανονικά σε αεροπλάνο και σε καράβι και σε ασανσέρ. Έχω περάσει εκείνο το στάδιο του πανικού και σε μέγιστο βαθμό, αλλά δόξα τω Θεώ, είμαι καλά. Είναι ένα ακαθόριστο πράγμα αυτό, από τον κόσμο τον πολύ συνήθως μου προέκυπτε. Και τώρα όταν πέφτει ο κόσμος πάνω μου, ας πούμε, τελευταία που ήμουν στην Κύπρο, μου ‘ρθε πάλι».

Για τη βαθιά του θρησκευτική πίστη και τα σχόλια χλευασμού που έχει δεχθεί στο παρελθόν ο Βασίλης Τερλέγκας εξήγησε: «Αυτό είναι μια εκδοχή της ύπαρξής μου, η οποία δεν την αρνήθηκα ποτέ. Κι άλλοι συνάδελφοι το λένε, ρε παιδιά. Χλευάστηκα στην αρχή, αλλά πέρασε. Πιστεύω στον Χριστό με όλη τη δύναμη της ψυχής μου και είμαι Χριστιανός Ορθόδοξος. Έτσι βαφτίστηκα. Άρα πρέπει να εκπροσωπώ αυτή την εκδοχή μου.

Είπα ας πούμε, τυχαία, ότι στο αμάξι μου έσπασε το λάστιχο. Δεν είναι τυχαίο που ήρθε κάποιος και μου το άλλαξε όταν ας πούμε, παθαίνω λάστιχο στο δρόμο και έρχεται ένας και με βοηθάει, αλλάζουμε το λάστιχο και εξαφανίζεται. Ποιος είναι αυτός; Παρουσιάζεται μετά και μου λέει «να σου πω κάτι; Αν δεν, ίσως σου ‘σπαγε το λάστιχο, θα έπεφτες μες στο ρέμα». «Ναι, κατέβηκε ο Θεός και μου άλλαξε το λάστιχο!». Αλλά σε πνευματικό επίπεδο».