Η Νέα Υόρκη προετοιμάζεται για τον γάμο της Τέιλορ Σουίφτ με τον Τράβις Κέλσι

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Αναμένεται να τελεστεί την Παρασκευή παρουσία περισσότερων από 1000 καλεσμένων

Αν και επισήμως εξακολουθεί να καλύπτεται από ένα πυκνό πέπλο μυστηρίου, οι προετοιμασίες του γάμου της ποπ σταρ Τέιλορ Σουίφτ φαίνεται πως συνεχίζονται πυρετωδώς στη Νέα Υόρκη, όπου το Madison Square Garden ετοιμάζεται να υποδεχθεί μια ιδιωτική εκδήλωση υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας.

Όπως μεταδίδουν ΜΜΕ, από τον ιστότοπο με νέα της σόουμπιζ TMZ έως τους πολύ σοβαρούς New York Times, οι εκδηλώσεις για τον γάμο της διάσημης τραγουδίστριας με τον αρραβωνιαστικό της, τον Αμερικανό παίχτη του αμερικανικού ποδοσφαίρου Τράβις Κέλσι, αναμένεται να πραγματοποιηθούν την Πέμπτη και την Παρασκευή.

Το μέσο ενημέρωσης με νέα για τους διάσημους Page Six ή ακόμα και το τηλεοπτικό δίκτυο ABC επιβεβαιώνουν πως οι εορτασμοί θα ξεκινήσουν την Πέμπτη στις 18.00 με ένα δείπνο, με περίπου 100 προσκεκλημένους.

Ο γάμος αναμένεται να τελεστεί την Παρασκευή παρουσία περισσότερων από 1000 καλεσμένων, μεταξύ αυτών πολλών διάσημων προσώπων (η τραγουδίστρια Σελένα Γκόμες, τα μοντέλα Τζίτζι Χαντίντ και Κάρα Ντελεβίν, η ηθοποιός Ζόι Κράβιτζ, οι συμπαίκτες του γαμπρού στους Kansas City Chiefs.

Οι προσκεκλημένοι, για τους οποίους ο Τύπος γράφει πως υπέγραψαν συμφωνητικό εχεμύθειας και δεν θα μπορούν να έχουν μαζί τους τα κινητά τηλέφωνά τους, αναμένονται από τις 15.30 για ένα κοκτέιλ. Σύμφωνα πάνω με διάφορα ΜΜΕ, η τελετή έχει προγραμματιστεί για τις 17.30, ενώ θα ακολουθήσει μία δεξίωση έως αργά τη νύχτα. Όλα αυτά με ντεκόρ ένα κάστρο που θα φτιαχτεί στο εσωτερικό του Madison Square Garden, σύμφωνα με το TMZ.

Δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση

Σύμφωνα με το Page Six, η τραγουδίστρια Στίβι Νικς και ο μουσικός της κάντρι Τιμ ΜακΓκρόου, φίλοι της νύφης, θα τραγουδήσουν επί σκηνής. Για εμφανίσεις των Βρετανών Εντ Σίραν και Πολ Μακάρτνεϊ κάνουν επίσης λόγο αμερικανικά ΜΜΕ.

Εδώ και εβδομάδες κυκλοφορούν φήμες περί ενός γάμου του διάσημου ζευγαριού την 3η Ιουλίου στο Madison Square Garden, που φιλοξενεί συνήθως τις ομάδες μπάσκετ των Knicks και χόκεϊ των Rangers, συναυλίες και σε ορισμένες περιπτώσεις πολιτικές συγκεντρώσεις.

Οι φήμες αυτές ποτέ δεν επιβεβαιώθηκαν επίσημα, όμως το σενάριο να πρόκειται για αντιπερισπασμό μοιάζει όλο και λιγότερο πιθανό, αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Πέρα των φορτηγών και των περανοφόρων οχημάτων που παρατηρούνται εδώ και ημέρες στο Madison Square Garden, οι New York Times μιλούν για μια ενισχυμένη αστυνομική παρουσία από την Πέμπτη και για το κλείσιμο των γύρω δρόμων.

Το ζευγάρι φαίνεται πως βρίσκεται στη Νέα Υόρκη. Το ιδιωτικό αεροσκάφος της τραγουδίστριας προσγειώθηκε στην περιοχή την Τρίτη, κατόπιν εθεάθη στην πόλη το αυτοκίνητό της. Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε τον Τράβις Κελς να κάνει τζόκινγκ στο Μανχάταν.

Το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ζήτησε από την εκπρόσωπο Τύπου της Τέιλορ Σουίφτ να σχολιάσει, όμως δεν υπήρξε ανταπόκριση στο αίτημά του.

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ζοχράν Μαμντάνι διατηρεί την αγωνία σε ένα βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σήμερα προκειμένου να απευθύνει έκκληση στους Αμερικανούς να προστατευτούν από τον καύσωνα που πλήττει τις ανατολικές ΗΠΑ.

«Είτε γιορτάζετε το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, την 4η Ιουλίου (την εθνική επέτειο των ΗΠΑ) είτε, υποθετικά, έχετε κλείσει το Madison Square Garden για να παντρευτείτε, το σημαντικότερο πράγμα που πρέπει να κάνετε λόγω αυτής της ζέστης είναι να παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους με κλιματισμό», υπογράμμισε.

Δεν θα ήταν η πρώτη φορά που ένα διάσημο πρόσωπο επιλέγει τον εμβληματικό χώρο της Νέας Υόρκη για τους γάμους του: ο μουσικός και τραγουδιστής Σλάι Στόουν, που πέθανε πέρυσι, παντρεύτηκε εκεί τον Ιούνιο του 1974 με την ηθοποιό Κάθι Σιλβ, σε μια συναυλία του συγκροτήματός του Sly and the Family Stone.

Ηλικίας 36 ετών, η Τέιλορ Σουίφτ, κάτοχος 14 βραβείων Γκράμι, είναι μία από τις καλλιτέχνιδες που μετρούν τα περισσότερα τραγούδια στην κορυφή του Top 10 του περιοδικού Billboard.

Ο αρραβωνιαστικός της Τράβις Κέλσι, ηλικίας επίσης 36 ετών, έχει κερδίσει τρία Super Bowls με τους Kansas City Chiefs, το 2019, 2022 και 2023.