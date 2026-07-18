Μάριος Φραγκούλης: Στα 21 μου δέχθηκα bullying από καλλιτέχνες, έλεγαν ότι πρέπει να πουλάω σουβλάκια

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«Δεν ήθελα να έρθω στην Ελλάδα να κάνω διακοπές, ήθελα να μείνω στο Λονδίνο να δουλέψω»

Για το bullying που δέχθηκε στην Αγγλία, όταν ξεκίνησε να εργάζεται εκεί, μίλησε μεταξύ άλλων, ο Μάριος Φραγκούλης ο οποίος ήταν καλεσμένος στο πλατό της εκπομπής «Καλύτερα αργά» για μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης με την Αθηναϊδα Νέγκα.

«Ήμουν στο Λονδίνο, μόλις είχα τελειώσει τη δραματική σχολή και είχα πάρει μια υποτροφία "Μαρία Κάλλας". Εγώ δεν είχα ατζέντη, πήγα απλά και πέρασα από οντισιόν. Πήρα ένα νούμερο και περίμενα στη σειρά. Είχα μόλις τελειώσει τη δραματική σχολή και ξεκινούσα τις οπερατικές μου σπουδές.

Δεν ήθελα να έρθω στην Ελλάδα να κάνω διακοπές, ήθελα να μείνω στο Λονδίνο να δουλέψω. Είχα τη φιλοδοξία να δουλέψω. Είχα την υποτροφία, είχα τη βοήθεια από τους γονείς μου. Δέχθηκα bullying από άλλους καλλιτέχνες, έλεγαν ότι πρέπει να πουλάω σουβλάκια στη γωνία και όχι να έχω τον πρωταγωνιστικό ρόλο», είπε ο Μάριος Φραγκούλης.