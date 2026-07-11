Πέθανε ο γνωστός Ιταλός τραγουδιστής Πεπίνο Ντι Κάπρι

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Ήταν ένα από τα γνωστότερα ονόματα της ιταλικής μουσικής, με επιτυχίες όπως «Roberta», «Champagne» και «Let's twist again»

Πέθανε σήμερα σε ηλικία 87 ετών ο γνωστός Ιταλός τραγουδιστής Πεπίνο Ντι Κάπρι. Το πραγματικό του όνομα ήταν Τζουζέπε Φαγιέλα και είχε γεννηθεί στο νησί του Κάπρι, στις 27 Ιουλίου του 1939.

Την δεκαετία του εξήντα είχε ήδη αναδειχθεί σε ένα από τα γνωστότερα ονόματα της ιταλικής μουσικής, με τραγούδια όπως «Roberta», «Champagne», «Let’s twist again».

Ήταν ένας από τους εκπροσώπους της «γλυκιάς ιταλικής ροκ επανάστασης», δυο φορές νικητής του φεστιβάλ τραγουδιού του Σανρέμο.

Ο Ντι Κάπρι, με την όλη πορεία του, τίμησε και ανανέωσε την τεράστια παράδοση της ναπολιτάνικης μουσικής, ενώνοντας δυναμικότητα και ρομαντισμό. Είχε ξεκινήσει την καριέρα του σε ηλικία μόλις πέντε ετών, τραγουδώντας για τους Αμερικανούς στρατιώτες που βρίσκονταν στο Κάπρι. Πραγματοποίησε την τελευταία του εμφάνιση πριν από έναν χρόνο, μαζί με τον γιο του Εντοάρντο και το συγκρότημα «Capri Rockers».

Η ιταλική δημόσια τηλεόραση Rai είχε αφιερώσει πρόσφατα ειδική σειρά στην καλλιτεχνική του πορεία, με τον τίτλο «Champagne».