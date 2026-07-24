Μπήκε στο χειρουργείο ο Μιχάλης Χατζηγιάννης – Τι επέμβαση έκανε

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Ακυρώθηκαν εμφανίσεις του

Τους θαυμαστές ενημέρωσε ο Μιχάλης Χατζηγιάννης για την κατάσταση της υγείας με ανάρτησή στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Ο ερμηνευτής αποκάλυψε ότι υποβλήθηκε σε επέμβαση χολοκυστεκτομής, ενώ, επίσης, έκανε γνωστό ότι το επόμενο διάστημα θα αλλάξει μέρος του επαγγελματικού του προγράμματος, ώστε να ακολουθήσει τις οδηγίες των γιατρών και να επιστρέψει όταν θα είναι απόλυτα έτοιμος.

«Σας ευχαριστώ από καρδιάς για το ενδιαφέρον, την κατανόηση και τη διακριτικότητά σας. Υποβλήθηκα σε επέμβαση χολοκυστεκτομής. Είμαι καλά, αλλά ακολουθώντας τις οδηγίες των γιατρών μου, χρειάζεται να αφιερώσω λίγο περισσότερο χρόνο για την ομαλή αποκατάστασή μου.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους γιατρούς, καθώς και όλο το νοσηλευτικό προσωπικό, για την εξαιρετική φροντίδα και την ανθρώπινη προσέγγισή τους.

Για την ώρα, χρειάζεται να γίνουν κάποιες αλλαγές στο πρόγραμμά μου. Να είστε όλοι καλά και τα λέμε σύντομα από κοντά!» έγραψε ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.