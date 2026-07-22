Ο Σάκης Ρουβάς ανέβασε φωτογραφία με την Κάτια Ζυγούλη, διαψεύδοντας τα δημοσιεύματα περί χωρισμού

0

Ποζάρουν αγκαλιασμένοι και ιδιαίτερα ευδιάθετοι, καθώς βρίσκονται στις διακοπές

Μπορεί να μην έχει μιλήσει ο ίδιος, όμως ο Σάκης Ρουβάς θέλησε να βάλει τέλος στα σενάρια που κυκλοφόρησαν τις τελευταίες ημέρες και αφορούσαν την προσωπική του ζωή και τη σχέση του με την Κάτια Ζυγούλη.

Ο Έλληνας ποπ σταρ δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο TikTok ένα βίντεο, στο οποίο παίζει μία κοινή τους φωτογραφία. Ο Σάκης Ρουβάς και η Κάτια Ζυγούλη ποζάρουν αγκαλιασμένοι και χαρούμενοι, ενώ βρίσκονται σε διακοπές.

Το βίντεο συνοδεύεται από το τραγούδι «Κούνια Μπέλα».