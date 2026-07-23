Tο καλοκαιρινό φινάλε των «Σάουντρακς του Ελληνικού 93.2» – Αφιέρωμα στον Κώστα Λειβαδά

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Το επεισόδιο είναι πλέον διαθέσιμο στο επίσημο κανάλι του Ελληνικού 93.2 στο YouTube

Με ένα επεισόδιο γεμάτο σπουδαίες μουσικές στιγμές ολοκληρώνουν τη φετινή τους σεζόν τα Σάουντρακς του Ελληνικού 93.2, η μουσική διαδικτυακή εκπομπή που αγαπήθηκε όσο λίγες, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια προβολές, viral μουσικές στιγμές και χιλιάδες κοινοποιήσεις στα social media.

Το μεγάλο φινάλε είναι αφιερωμένο σε έναν από τους σημαντικότερους συνθέτες και τραγουδοποιούς της γενιάς του, τον Κώστα Λειβαδά, σε μια ξεχωριστή live ηχογράφηση με αγαπημένα τραγούδια του, ερμηνευμένα από σπουδαίους καλλιτέχνες με έναν διαφορετικό, πιο ζωντανό και καλοκαιρινό τρόπο.

Το επεισόδιο είναι πλέον διαθέσιμο στο επίσημο κανάλι του Ελληνικού 93.2 στο YouTube, ενώ ήδη τα πρώτα αποσπάσματα που δημοσιεύτηκαν στα social media του σταθμού έχουν ξεχωρίσει, σημειώνοντας χιλιάδες προβολές, κοινοποιήσεις και ιδιαίτερα θερμή ανταπόκριση από το κοινό.

Ανάμεσα στις πιο δυνατές στιγμές του επεισοδίου, η Ελένη Τσαλιγοπούλου που συναντά τον Κώστα Λειβαδά στο εμβληματικό «Σαν να μην πέρασε μια μέρα» , έναν «ύμνο» στην αιώνια εφηβεία.

Ιδιαίτερη θέση κατέχει και το «Είναι Εντάξει Μαζί Μου» , το αγαπημένο τραγούδι που κυκλοφόρησε το 2006 σε μουσική και στίχους του Κώστα Λειβαδά και πρωτοερμήνευσε η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Η πρόσφατη ανανεωμένη διασκευή του, που παρουσιάστηκε στο «Μπαλκόνι του Papazo» με τη Νίνα Μαζάνη, έγινε viral στα social media και στο TikTok. Σ’αυτό το επεισόδιο των Σάουντρακς όμως, το τραγούδι αποκτά μια νέα διάσταση, καθώς η Ελένη Τσαλιγοπούλου και η Νίνα Μαζάνη το ερμηνεύουν μαζί για πρώτη φορά, χαρίζοντας μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές του επεισοδίου.

Ξεχωρίζει επίσης η ιδιαίτερη διασκευή του «Μοίρα μου έγινες» από την Ανδριάνα Μπάμπαλη, ενώ τις εντυπώσεις κερδίζει και το νοσταλγικό «Δειλά» , που ερμηνεύουν μαζί ο Κώστας Λειβαδάς και η Νίνα Μαζάνη, σε μια εκτέλεση γεμάτη συναίσθημα και καλοκαιρινή ατμόσφαιρα.

Ανάμεσα στις μεγάλες εκπλήξεις του επεισοδίου βρίσκεται και η πρώτη ζωντανή διαδικτυακή εκτέλεση του νέου τραγουδιού «Δε μπορώ να σε ξεχάσω», από το πρόσφατο μουσικό «Ριγιούνιον» της Ελένης Τσαλιγοπούλου και του Κώστα Λειβαδά, η βαθιά συγκινητική ερμηνεία του τραγουδιού «Θέλω να αλλάξεις το εισιτήριο» από την Ελένη Τσαλιγοπούλου αλλά και πολλές ακόμη αγαπημένες δημιουργίες του Κώστα Λειβαδά.

Όλες «παιγμένες» και τραγουδισμένες με έναν διαφορετικό τρόπο, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά ότι τα σπουδαία τραγούδια μπορούν πάντα να ξαναγεννηθούν μέσα από νέες ερμηνείες.

Το επεισόδιο για τον Κώστα Λειβαδά αποτελεί το ιδανικό κλείσιμο μιας εξαιρετικής πρώτης σεζόν για τα Σάουντρακς του Ελληνικού 93.2. Μιας σειράς που κατάφερε να ξεχωρίσει, φέρνοντας στο κοινό αυθεντικές ζωντανές ηχογραφήσεις, μοναδικές συνεργασίες αγαπημένων καλλιτεχνών και εκατομμύρια προβολές σε YouTube και social media.

Το μουσικό ταξίδι συνεχίζεται από τον Σεπτέμβριο, με νέα επεισόδια, αγαπημένους καλλιτέχνες και ακόμη περισσότερο πρωτότυπο μουσικό περιεχόμενο.

Δείτε ολόκληρο το επεισόδιο εδώ: