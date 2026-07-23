Αλίκη Βουγιουκλάκη: 30 χρόνια από τον θάνατο της – Η ανάρτηση της Φίνος Φιλμ

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Από τον πρώτο της ρόλο ως «Αστέρω» το 1959 μέχρι το 1973 με την ταινία «Η Μαρία της Σιωπής»

Η Αλίκη Βουγιουκλάκη έφυγε από τη ζωή στις 23 Ιουλίου 1996, σε ηλικία 62 ετών, βυθίζοντας στο πένθος ολόκληρη την Ελλάδα.

30 χρόνια, λοιπόν, συμπληρώνονται σήμερα από τη μέρα που η «εθνική σταρ» της Ελλάδας έκλεισε για πάντα τα μάτια της, αφήνοντας πίσω της τεράστια παρακαταθήκη.

Η Φίνος Φιλμ, με ανάρτηση στα social media, τιμά την Αλίκη Βουγιουκλάκη, με πλάνα από την πρώτη, αλλά και την τελευταία της ταινία στην εταιρεία.

«30 χρόνια χωρίς την Αλίκη σήμερα. Ήταν τέτοιο το αποτύπωμα που άφησε, που μάλλον δεν θα σβήσει όσες δεκαετίες και αν περάσουν. Αυτή την "αθανασία" εύχονται άλλωστε οι περισσότεροι καλλιτέχνες μέσα από το πέρασμα τους και η Αλίκη σίγουρα το κατάφερε.

Σήμερα την θυμόμαστε μέσα από ένα αφιέρωμα που ξεκινάει από τον πρώτο της ρόλο στην Φίνος Φιλμ ως «Αστέρω» το 1959 και ολοκληρώνεται το 1973 με την ταινία «Η Μαρία της Σιωπής» που σηματοδοτεί και την τελευταία της ταινία στην FF», αναφέρεται στην ανάρτηση της Finos Film.