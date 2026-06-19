Μάκης Δελαπόρτας για Γιάννη Παπαμιχαήλ: «Εγώ τον πήγα στο νοσοκομείο, είναι σε μια αποθεραπεία»

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«Δεν είναι κάτι σοβαρό, που λέγεται και ξαναλέγεται και γράφεται»

Στην πρόσφατη περιπέτεια υγείας που κλήθηκε να διαχειριστεί ο γιος της Αλίκης Βουγιουκλάκη, Γιάννης Παπαμιχαήλ, αναφέρθηκε ο Μάκης Δελαπόρτας, ο οποίος ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4»

΄«Ο Γιάννης είναι κομμάτι της ζωής μου. Ήμουν κοντά του και πρόσφατα στο νοσοκομείο, εγώ τον πήγα στο νοσοκομείο. Είναι εντάξει. Είναι σε μια αποθεραπεία. Δεν υπάρχει κίνδυνος, παιδιά, μην ακούτε αυτά που γράφουν», είπε ο Μάκης Δελαπόρτας και συνέχισε:

«Εγώ τον πήγα στο νοσοκομείο για να κάνει κάποιες εξετάσεις που έπρεπε να γίνουν αλλά είναι σε μια αποθεραπεία. Δεν είναι κάτι σοβαρό, που λέγεται και ξαναλέγεται και γράφεται. Μην τα κάνουμε όλα θέματα γιατί στενοχωριέται και εκείνος και δεν θέλω. Ο Γιάννης είναι μια χαρά.

Πρόσφατα κάναμε και το συμβόλαιο για το βιβλίο, είναι δίπλα σ’ όλο αυτό. Μαζί επιλέγουμε τις φωτογραφίες, ποια μ’ αρέσει, ποια δεν μ’ αρέσει, “α, εδώ χαμογελάει” ή “εδώ κλαίει”. Κάπως συγκινείται με αυτή τη διαδικασία».