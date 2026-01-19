Μόλις ένα χρόνο κράτησε ο γάμος του Γιάννη Παπαμιχαήλ με την Ελένη Κολτζή

0

Έχουν χωρίσει εδώ και έξι μήνες

Λίγο κράτησε ο γάμος του Γιάννης Παπαμιχαήλ με την Ελένη Κολτζή. Το ζευγάρι είχε παντρευτεί με πολιτικό γάμο στην Πινακοθήκη Πειραιά, την Τρίτη 4 Ιουνίου 2024, μετά από επτά μήνες σχέσης.

Ο γάμος αυτός, ωστόσο, φαίνεται ότι κράτησε μόλις έναν χρόνο με την αποκάλυψη να γίνεται από τον ίδιο τον Γιάννη Παπαμιχαήλ.

Πιο συγκεκριμένα, σε μια από τις αναρτήσεις του στο facebook μια γυναίκα έχει σχολιάσει: «Καλημέρα ήθελα να ρωτήσω, η σύζυγος συμφωνεί με όλα αυτά μήπως να περνάτε λίγο χρόνο περισσότερο μαζί; Φιλικά το λέω».

Ο Γιάννης Παπαμιχαήλ απάντησε: «Έχω χωρίσει εδώ και έξι μήνες».