Μαριέττα Χρουσαλά εξομολογείται για τον Λέοντα Πατίτσα: «Είμαι ακόμα ερωτευμένη μαζί του»

Είναι παντρεμένοι 16 χρόνια

Τον έρωτά της για τον σύζυγό της, Λέοντα Πατίτσα, μετά από 16 χρόνια γάμου εξομολογήθηκε η Μαριέττα Χρουσαλά σε συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό InStyle και τη δημοσιογράφο Ξένια Ιωάννου.

Τον σύζυγό σου, όταν τον είδες, ένιωσες αμέσως ότι κάτι συμβαίνει εδώ;

Ναι. Ένιωσα ότι είναι κάτι special, κάτι διαφορετικό. Το ένιωσα. Έχει τρομερούς τρόπους, φοβερή ευγένεια, μια φοβερή ηρεμία, και μια φοβερή ψυχραιμία. Αυτό μπορεί να το έχω πάρει κι από εκείνον, που μου λες ότι είμαι πολύ ήρεμη. Είναι πάρα πολύ ήρεμος. Πολύ ζεν.

Το σκονάκι μου γράφει ότι είστε 20 χρόνια σε σχέση και μετράτε 16 χρόνια γάμου. Το πιο ωραίο είναι ότι τόσα χρόνια μετά, το βλέπω στα μάτια σου, είσαι ακόμα ερωτευμένη.

Πάρα πολύ. Πάρα πολύ.

Μα, άλλαξε το βλέμμα σου όταν η συζήτηση ήρθε σε αυτόν. Δεν είναι μόνο αγάπη.

Όχι. Αφού το λέμε και καμιά φορά που θα είμαστε με φίλους, αλλά και οι δυο μας, περνάμε πολύ ωραία. Ακόμα και μετά από τόσα χρόνια. Δε θα βαρεθούμε.

Γελάτε;

Πάρα πολύ. Αλήθεια σου λέω.

Φαίνεται. Όσες φωτογραφίες σας έχω δει, μου δίνετε την αίσθηση ότι ταυτόχρονα είστε και φίλοι, ότι είναι ο καλύτερός σου φίλος.

Είναι. Αλήθεια. Τα μοιραζόμαστε όλα. Έχουμε πάρα πολλά κοινά ενδιαφέροντα. Κοινές απόψεις για πολλά πράγματα. Ξέρεις πόσες φορές έχουμε στείλει ταυτόχρονα μήνυμα; Και μάλιστα το ίδιο ακριβώς πράγμα; Δε ξέρω. Μπορεί να είναι και το ότι είμαστε τόσα χρόνια μαζί και πια σκεφτόμαστε το ίδιο.

Εσύ νιώθεις ότι έχουν περάσει είκοσι χρόνια;

Όχι. Δεν το έχω καταλάβει καθόλου. Και, ξέρεις, με την τεχνολογία τώρα που σου εμφανίζονται κάτι memories στο τηλέφωνο, λέω, “Πωπω! Είναι τρομερό που έχουν περάσει τόσα χρόνια!”

Για σένα ο έρωτας, πόσο σημαντικός είναι;

Είναι πολύ σημαντικός και είμαι πολύ τυχερή που τον ζω. Είναι σπουδαίο το να είσαι ερωτευμένος. Νιώθω ευλογημένη που τον έχω δίπλα μου, μέσα στο σπίτι μου.

Τι πιστεύεις ότι κρατάει δυο ανθρώπους μαζί;

Πρέπει τον άλλον να τον σέβεσαι και να τον θαυμάζεις. Τον θαυμάζω τον Λέοντα. Έχει πετύχει τόσα πράγματα στη ζωή του. Αλήθεια σου λέω. Έχει τρομερές σπουδές σε Πανεπιστήμια που είναι ivy league, ήθελε πολύ μεγάλο βαθμό για να μπεις εκεί μέσα και τα κατάφερε. Έκανε μεταπτυχιακό επίσης σε πολύ σημαντικό Πανεπιστήμιο στο εξωτερικό.