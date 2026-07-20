Πλήθος κόσμου στο μνημόσυνο για τα 30 χρόνια από τον θάνατο της Αλίκης Βουγιουκλάκη

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Δείτε εικόνες από το Α’ Νεκροταφείο

Στα 62 της χρόνια έφυγε από την ζωή η Αλίκη Βουγιουκλάκη στις 23 Ιουλίου του 1996. Η απώλεια της εθνική σταρ, όπως την αποκαλούσαν, σκόρπισε την θλίψη στην χώρα.

Πάντως, έγινε μνημόσυνο για τον θανάατό της, αν και σαν σήμερα, το 1934, γεννήθηκε η σπουδαία και λαμπερή ηθοποιός, ενώ σε τρεις μέρες συμπληρώνονται 30 χρόνια από τον θάνατό της.

Συγγενείς και φίλοι πραγματοποίησαν σήμερα μνημόσυνο στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Εκεί βρέθηκαν ο αδερφός της, Αντώνης Βουγιουκλάκης, ο ανιψιός της, Αιμίλιος Βουγιουκλάκης, αλλά και οι Έφη Πίκουλα, Μάκης Δελαπόρτας, Ελένη Ροδά, Κώστας Πρέκας, Άριελ Κωνσταντινίδη, Τάκης Ζαχαράτος, Κώστας Βενετσάνος.

Δείτε εικόνες από το Α’ Νεκροταφείο: