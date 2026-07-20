Πλήθος κόσμου στο μνημόσυνο για τα 30 χρόνια από τον θάνατο της Αλίκης Βουγιουκλάκη

Πλήθος κόσμου στο μνημόσυνο για τα 30 χρόνια από τον θάνατο της Αλίκης Βουγιουκλάκη

Δείτε εικόνες από το Α’ Νεκροταφείο

Στα 62 της χρόνια έφυγε από την ζωή η Αλίκη Βουγιουκλάκη στις 23 Ιουλίου του 1996. Η απώλεια της εθνική σταρ, όπως την αποκαλούσαν, σκόρπισε την θλίψη στην χώρα.

Πάντως, έγινε μνημόσυνο για τον θανάατό της, αν και σαν σήμερα, το 1934, γεννήθηκε η σπουδαία και λαμπερή ηθοποιός, ενώ σε τρεις μέρες συμπληρώνονται 30 χρόνια από τον θάνατό της.

Συγγενείς και φίλοι πραγματοποίησαν σήμερα μνημόσυνο στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Εκεί βρέθηκαν ο αδερφός της, Αντώνης Βουγιουκλάκης, ο ανιψιός της, Αιμίλιος Βουγιουκλάκης, αλλά και οι Έφη Πίκουλα, Μάκης Δελαπόρτας, Ελένη Ροδά, Κώστας Πρέκας, Άριελ Κωνσταντινίδη, Τάκης Ζαχαράτος, Κώστας Βενετσάνος.

Δείτε εικόνες από το Α’ Νεκροταφείο: