Γιώργος Τσαλίκης για Μαίρη Λίντα: «Πάει να βρει την αιώνια αγάπη της, τον Μανώλη Χιώτη»

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«Τα τραγούδια της θα μείνουν για πάντα ζωντανά»

Το δικό του αντίο στη Μαίρη Λίντα, είπε αργά το βράδυ της Τετάρτης 22/7 ο Γιώργος Τσαλίκης, με ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

«Σήμερα σίγησε μια σπουδαία φωνή… Η Μαίρη Λίντα έφυγε, αλλά τα τραγούδια της θα μείνουν για πάντα ζωντανά», έγραψε αρχικά ο Γιώργος Τσαλίκης.

Ο Γιώργος Τσαλίκης πρόσθεσε στην ανάρτηση του: «Θα πάει τώρα να βρει την αιώνια αγάπη της, το αιώνιο ταίρι της στη μουσική και τη ζωή το Μανώλη Χιώτη που με πίκρα κατηγορούσε τον εαυτό της γιατί τον άφησε όταν ήταν ζευγάρι…

Πάλι μαζί λοιπόν από σήμερα… Θα σε θυμόμαστε πάντα μοναδική Μαίρη… Σε ευχαριστούμε».

Η ανάρτηση του Γιώργου Τσαλίκη: